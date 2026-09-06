Prognoza meteo azi, 6 septembrie 2026. Scad temperaturile în România! Zonele vizate de ploi și vijelii

Vești bune pentru românii cărora nu le place căldura: vremea se răcește în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor reveni la valorile normale ale perioadei, potrivit ANM. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Vremea de azi în România

Temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a țării, apropiindu-se de valorile normale pentru această perioadă. În sud, vremea va rămâne local călduroasă, cu temperaturi care vor ajunge până la 33 de grade Celsius.

Cerul va fi în general senin. La orele amiezii și ale serii vor apărea înnorări temporare în Carpații Orientali, estul Transilvaniei, Moldova, nordul Munteniei și nordul Dobrogei. Pe arii restrânse sunt așteptate ploi slabe, cu cantități de apă de aproximativ 3-6 l/mp.

În sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei, rafalele de vânt vor ajunge la 50-70 km/h. În zonele montane înalte din Carpații Orientali și Meridionali, vântul va sufla și mai tare – rafalele pot depăși 80-90 km/h.

În restul teritoriului, vitezele la rafală se vor situa, în general, între 40 și 50 km/h. Pe timpul nopții, vântul va pierde treptat din intensitate.

Temperaturile ajung de la 20 la 33 de grade

Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 21 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sud-vestul Munteniei și în sudul Olteniei. Noaptea, temperaturile vor coborî până la valori cuprinse între 5 și 16 grade.

Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în depresiunile din Carpații Orientali, în timp ce pe litoral valorile termice vor fi ușor mai ridicate.

Dimineața, în unele zone, se poate forma ceață.

Ziua va aduce o răcire în majoritatea regiunilor, în timp ce sudul țării va rămâne mai călduros.

Vremea de azi pe litoral

Temperaturile vor scădea ușor, dar se vor situa în normalul termic al lunii. Cerul va fi senin, vântul va sufla slab spre moderat. Vor apărea unele intensificări temporare, momente în care rafalele vor atinge 40-50 km/h. Maximele zilei de duminică se vor încadra între 25 și 28 de gradde Celsius, iar minimele vor coborî între 16 și 18 grade Celsius. Apa mării va avea valori situate între 22 și 24 de grade Celsius.

Vremea de azi la munte

Temperaturile vor scădea și se vor apropia de valorile normale ale lunii septembrie. Cerul va fi senin în prima parte a zilei. De la orele amiezii și spre seară vor apărea înnorări temporare și, pe arii restrânse, ploi slabe. Cantitățile de apă acumulate vor atinge 2-5 l/mp. Vântul va atinge rafale de peste 80-90 km/h.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab spre moderat – rafalele vor atinge 40 km/h. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât cele de sâmbătă, cu maxima zilei atingând 30-32 de grade Celsius. Minima va coborî până la 13-14 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: pe timp de zi, clujenii vor resimți 22 de grade Celsius. Noaptea va fi răcoroasă, cu 14 grade Celsius.

Timișoara: maxima zilei va atinge 29 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 18 grade Celsius.

Iași: temperatura maximă a zilei – 24 de grade Celsius, temperatura minimă a nopții – 15 grade Celsius.

Craiova: maxima zilei de duminică va indica 33 de grade Celsius, în timp ce minima va indica 21 de grade Celsius.

Constanța: maxima zilei urcă până la 25 de grade Celsius, iar minima coboară până la 21 de grade Celsius.

Brașov: pe timp de zi, termometrele vor indica 24 de grade Celsius. Pe timp de noapte, mercurul va coborî până la 12 grade Celsius.

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