Prognoza meteo azi, 6 septembrie 2026. Scad temperaturile în România! Zonele vizate de ploi și vijelii

Prognoza meteo azi, 6 septembrie 2026. Scad temperaturile în România! Zonele vizate de ploi și vijelii
Cum va fi vremea azi, 6 septembrie 2026. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Vești bune pentru românii cărora nu le place căldura: vremea se răcește în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor reveni la valorile normale ale perioadei, potrivit ANM. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Vremea de azi în România

Temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a țării, apropiindu-se de valorile normale pentru această perioadă. În sud, vremea va rămâne local călduroasă, cu temperaturi care vor ajunge până la 33 de grade Celsius.

Cerul va fi în general senin. La orele amiezii și ale serii vor apărea înnorări temporare în Carpații Orientali, estul Transilvaniei, Moldova, nordul Munteniei și nordul Dobrogei. Pe arii restrânse sunt așteptate ploi slabe, cu cantități de apă de aproximativ 3-6 l/mp.

În sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei, rafalele de vânt vor ajunge la 50-70 km/h. În zonele montane înalte din Carpații Orientali și Meridionali, vântul va sufla și mai tare – rafalele pot depăși 80-90 km/h.

În restul teritoriului, vitezele la rafală se vor situa, în general, între 40 și 50 km/h. Pe timpul nopții, vântul va pierde treptat din intensitate.

Temperaturile ajung de la 20 la 33 de grade

Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 21 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sud-vestul Munteniei și în sudul Olteniei. Noaptea, temperaturile vor coborî până la valori cuprinse între 5 și 16 grade.

Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în depresiunile din Carpații Orientali, în timp ce pe litoral valorile termice vor fi ușor mai ridicate.
Dimineața, în unele zone, se poate forma ceață.
Ziua va aduce o răcire în majoritatea regiunilor, în timp ce sudul țării va rămâne mai călduros.

Vremea de azi pe litoral

Temperaturile vor scădea ușor, dar se vor situa în normalul termic al lunii. Cerul va fi senin, vântul va sufla slab spre moderat. Vor apărea unele intensificări temporare, momente în care rafalele vor atinge 40-50 km/h. Maximele zilei de duminică se vor încadra între 25 și 28 de gradde Celsius, iar minimele vor coborî între 16 și 18 grade Celsius. Apa mării va avea valori situate între 22 și 24 de grade Celsius.

Vremea de azi la munte

Temperaturile vor scădea și se vor apropia de valorile normale ale lunii septembrie. Cerul va fi senin în prima parte a zilei. De la orele amiezii și spre seară vor apărea înnorări temporare și, pe arii restrânse, ploi slabe. Cantitățile de apă acumulate vor atinge 2-5 l/mp. Vântul va atinge rafale de peste 80-90 km/h.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab spre moderat – rafalele vor atinge 40 km/h. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât cele de sâmbătă, cu maxima zilei atingând 30-32 de grade Celsius. Minima va coborî până la 13-14 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: pe timp de zi, clujenii vor resimți 22 de grade Celsius. Noaptea va fi răcoroasă, cu 14 grade Celsius.
  • Timișoara: maxima zilei va atinge 29 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 18 grade Celsius.
  • Iași: temperatura maximă a zilei – 24 de grade Celsius, temperatura minimă a nopții – 15 grade Celsius.
  • Craiova: maxima zilei de duminică va indica 33 de grade Celsius, în timp ce minima va indica 21 de grade Celsius.
  • Constanța: maxima zilei urcă până la 25 de grade Celsius, iar minima coboară până la 21 de grade Celsius.
  • Brașov: pe timp de zi, termometrele vor indica 24 de grade Celsius. Pe timp de noapte, mercurul va coborî până la 12 grade Celsius.

CITEȘTE ȘI:

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru septembrie: Pe ce dată scăpăm de caniculă

Se anunță o iarnă atipică în Europa. Meteorologii au făcut primele estimări

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Câtă apă trebuie să bei într-o zi și de ce nu există o cantitate universală. Ce spun specialiștii
Câtă apă trebuie să bei într-o zi și de ce nu există o cantitate universală. Ce spun specialiștii
A murit tatăl lui Șerban și Vlad Huidu. Care este cauza decesului: ”N-a mai putut fi salvat”
A murit tatăl lui Șerban și Vlad Huidu. Care este cauza decesului: ”N-a mai putut fi salvat”
Cum faci cea mai bună portokalopita la tine acasă. Desertul din Grecia care i-a cucerit pe români
Cum faci cea mai bună portokalopita la tine acasă. Desertul din Grecia care i-a cucerit pe români
Cele 10 orașe din Europa pe care le poți vizita la pas. Idei de city break în care nu ai nevoie de mașină
Cele 10 orașe din Europa pe care le poți vizita la pas. Idei de city break în care nu ai nevoie de mașină
Cum păstrezi corect avocado, bananele și roșiile. Unde nu ar trebui să le ții
Cum păstrezi corect avocado, bananele și roșiile. Unde nu ar trebui să le ții
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
Mediafax
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Gandul.ro
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș
Adevarul
Mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Digi24
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
An școlar 2026-2027. Calendarul COMPLET al cursurilor și vacanțelor
Mediafax
An școlar 2026-2027. Calendarul COMPLET al cursurilor și vacanțelor
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport.ro
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel”
Click.ro
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel”
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
Digi24
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
go4it.ro
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Gandul.ro
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Mediafax Italia
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.