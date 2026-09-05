Bianca Iotu, la un pas să fie ispită la Insula iubirii 2026. Cum s-a schimbat totul și a ajuns în cuplu cu Remi Dobre

Bianca Iotu și Remi Dobre formează un cuplu de trei ani. Trecutul lor tumultuos și diferența de vârstă de 13 ani i-a determinat să meargă la Insula Iubirii. Cu toate acestea, puțini știu că ea și-a dorit inițial să fie ispită.

Bianca Iotu și Remi Dobre au relatat la casting că i-a speriat la început diferența de vârstă, ba chiar ea credea că bărbatul are alte priorități. Totuși, s-au hotărât să își dea o șansă, iar pentru că au avut parte de mai multe experiențe de-a lungul timpului, și-au dat seama că au nevoie să își testeze relația.

Totodată, un detaliu neștiut de mulți a fost abia acum dezvăluit. Bianca și-a dorit inițial să fie ispită, însă producătorii emisiunii au refuzat-o pentru că între timp se împăcase cu Remi. Înscrierea a avut loc în urmă cu un an, atunci când cei doi au fost despărțiți șase luni.

Bianca Iotu a vrut să fie ispită la Insula Iubirii

Cei doi concurenți au fost despărțiți o perioadă de șase luni. Până să se împace, a avut loc o serie de schimbări. Bianca Iotu a vrut să își încerce norocul și s-a înscris la casting pentru Insula Iubirii, însă în calitate de ispită. Blondina a declarat că între timp se împăcase cu Remi, iar producția i-a propus să revină în cuplu.

„Eu m-am înscris ca ispită anul trecut. Când eram despărțiți, m-am înscris și toată lumea Nu ești sănătoasă, ce te-a apucat, ce ai făcut? Și am zis că la mișto, au trecut două-trei luni (…) și am primit mesaj și am răspuns mesajului și am zis că s-a întâmplat ceva între timp: m-am împăcat cu fostul. I-am spus lui Remi toată faza și el a zis să încercăm să mergem ca și cuplu (…) Și am început tot procesul”, a declarat Bianca Iotu, la Insula Iubirii.

Atunci când a aflat despre decizia iubitei, Remi Dobre a avut o reacție neașteptată. El consideră că Bianca a vrut să facă totul în ambiție, dar chiar și așa s-a gândit să accepte propunerea de a pleca în cuplu în Thailanda.

„A fost și o ambiție de-a mea (…) Eu am avut perioada să merg la sală, să mănânc sănătos, după care mi-am făcut o relație și în timp ce eu aveam relație, tu te înscriai ca ispită la Insula iubirii? (…) Și am zis că dacă tot vrei să mergi, mergem amândoi. Îți arată Remi Dobre că e om ca lumea și participi la emisiune”, a povestit el.

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