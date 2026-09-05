Se lasă cu scandal între Marcel și Prințul. Cum l-a ironizat Marco pe soțul Arminei, când a aflat că are nunta programată

Se lasă cu scandal între Marcel și Prințul. Cum l-a ironizat Marco pe soțul Arminei, când a aflat că are nunta programată
Prințul Marco, ironii la adresa lui Marcel
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Prințul Marco și Marcel Andrei, cunoscut drept „Maluma de România”, participă la Insula Iubirii, sezonul X, alături de partenerele lor. Marcel și Armina au acceptat cel mai greu test al fidelității cu doar câteva luni înainte de nuntă. Marco, soțul Biancăi, l-a ironizat pe colegul său din vilă.

Insula Iubirii este unul dintre cele mai fierbinți show-uri din România. Cinci cupluri au plecat în Thailanda pentru a-și testa relația, însă rămâne de văzut la final câte dintre ele vor supraviețui tentației. Până atunci, ironiile, chiar și între colegi, sunt nelpsite.

În vila băieților, atunci când s-a lăsat seara după primele ore petrecute pe insulă, Marco și Lorenzo au vorbit despre Marcel și relația lui cu Armina. Din discuția celor doi, ne putem gândi doar că se lasă cu scandal între Prințul și „Maluma de România”.

Se lasă cu scandal între Marcel și Prințul

Marcel și Armina formează un cuplu de trei ani, iar de un an sunt căsătoriți civil. La finalul acestui an, cei doi au programată nunta. Acest fapt a stârnit reacții în rândul celorlalți doi concurenți Marco și Lorenzo. Cei doi au vorbit la lăsarea serii, ba chiar l-au ironizat pe concurent. Aceștia sunt de părere că dacă au cununia religioasă planificată, inclusiv petrecerea de nuntă nu ar fi trebuit să ajungă în Thailanda.

Mai mult decât atât, soțul Biancăi și iubitul Natashei au făcut o referire la sezonul trecut. Concurenții de la Insula Iubirii i-au adus în discuție pe Ella Vișan și Andrei Lemnaru, care au mers în Thailanda să își testeze relația, cu toate că aveau invitațiile pregătite și detaliile puse la punct. Bineînțeles că nu putem uita situația controversată, pentru că cei doi au căzut în ispită, iar la final au plecat separat. Tocmai din acest motiv, bărbații s-au temut să nu se repete scenariul.

Cum l-au ironizat pe Marcel

Discuția dintre Marco și Lorenzo a fost una surprinzătoare și plină de replici savuroase. Din dialog reiese că nunta va avea loc pe 22 decembrie, dar și că cei doi concurenți nu cred că relația dintre Marcel și Armina este atât de puternică încât să treacă de testul fidelității.

„Lorenzo: -E greu, e o luptă oricum căsnicia.
Prințul: -Eu, cu Bianca, după 10 ani, încă o iubesc. Focul e aprins, ne iubim permanent. Ne iubim permanent.
Lorenzo: -Sunt curios dacă pică vreunul dintre noi.
Prințul: -Maluma are nunta în decembrie pe 22. Vrea să vină la sezon să se testeze când ei au nunta. Cum vine asta? Faci cununia și după te testezi… Măcar să-i zicem mâine, să nu fi cumpărat și el, ca Andrei, inele, lăutari, chestii.
Lorenzo: -Nu știu, nu-i văd,
Marco: -Știi cum e, nu vezi, nu crezi. El s-a dat că nu, că nu, dar când o să vină… El când era ispită se dădea la aia, acum să vedem cum se va simți când se vor da mai multe ispite la el”, arată dialogul dintre Marco și Lorenzo.

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