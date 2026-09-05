Cum arată casa în care locuiește Prințul Marco la Roma. Ceas Rolex în perete, tapet Gucci și perne Hermès

Prințul Marco și Bianca sunt concurenții sezonului X al emisiunii Insula Iubirii, care a debutat vineri, 4 septembrie, la Antena 1. Cei doi au mers în Thailanda să își testeze relația. Aceștia locuiesc la Roma și au o casă de lux.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă formează un cuplu de zece ani. Au avut un trecut tumultuos, în care el i-a fost infidel partenerei sale. Tocmai din acest motiv au decis să se înscrie la Insula Iubirii. Primul episod din noul sezon a prezentat cele cinci cupluri care au mers în Thailanda.

Până la plecare, cei doi au oferit un prim interviu, chiar din locuința lor din Roma. Imaginile au devenit virale, iar dacă ne luăm după ceasul Rolex integrat în perete, tapetul Gucci și pernele Hermes, casa arată ca una de lux. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată casa în care locuiește Prințul Marco la Roma

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă sunt împreună de zece ani, iar de trei ani au devenit oficial soț și soție. În urmă cu un an, cei doi au participat la casting pentru Insula Iubirii, însă au fost refuzați. Acum, telespectatorii le pot vedea parcursul din Thailanda, în sezonul X. Insecuritățile Biancăi, în vârstă de 27 de ani însă nu s-au estompat.

În cadrul primului interviu acordat reporterilor de la show, aceasta a recunoscut că nivelul de gelozie a crescut semnificativ. Cu toate acestea, nu este singurul detaliu care a atras atenția fanilor. Casa de la Roma în care locuiesc cei doi are un stil aparte. Imaginile au devenit virale, astfel că se poate observa cum Marco a decis să pună în perete un ceas de lux marca Rolex, au tapet Gucci, iar pernele sunt la fel de rafinate, de la Hermes.

În plus, piesele de mobilier sunt în nuanțe închise la culoare, ceea ce oferă un aer elegant și sofisticat. Luminile calde sunt nelipsite, completând perfect atmosfera. Un alt detaliu care captează atenția urmăritorilor sunt parfumurile scumpe, aliniate unul lângă celălalt, parcă expuse într-un muzeu. Oglinzile mari, tablourile și vitrinele din sticlă se potrivesc în cadrul de poveste.

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