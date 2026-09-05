BANCUL ZILEI | Proverb românesc din 2026

BANCUL ZILEI | Proverb românesc din 2026
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc efervescent, perfect pentru a-ţi ridica starea de spirit în această după-amiază de weekend. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Proverb românesc contemporan: Când doi se bat, al treilea filmează.

Alte bancuri amuzante

Seara târziu se aud bătăi în uşă

– Îmi pare rău, vecine, ştiu că e târziu şi abia te-ai intors de la serviciu, însa tare am nevoie de ajutorul tău. Nu pot intra în casă. Am plecat în grabă şi mi-am uitat cheia de la intrare în pantaloni, care au rămas aruncaţi după pat …
– Asa, şi? … Eu ce-aş putea să fac!?
– Urcă un pic sus în dormitor la tine şi adu-mi-i, te rog!

Pe patul de moarte un bărbat îşi chema soţia

Pe patul de moarte un bărbat îşi chema soţia şi cu voce slăbită îi spuse:
– Aş vrea să-ţi fac o mărturisire, ca să pot muri în pace.
– Lasă, spuse ea, stai liniştit, nu e bine să faci niciun efort.
– Nu, nu, spuse el, vreau să-ţi spun că m-am culcat cu sora ta, cu mama ta şi cu cea mai bună prietenă a ta.
– Ştiu asta, nenorocitule, de asta te-am otrăvit!

Bulă, vasele sparte și patul rupt

– Bulă, de ce sunt toate vasele sparte la voi acasă?
– M-am certat cu Bubulina groaznic ieri.
– Dar patul de ce este rupt?
– Pentru că azi-noapte ne-am împăcat.

Bătrânica și tânărul

O bătrânică este acuzată că a împuşcat un tânăr.
– Spune, mamaie, cum s-a întâmplat? – Păi, stăteam pe verandă, când vine lângă mine un tânăr şi se aşează.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu. După ce se aşează, începe să-mi vorbească prietenos.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu. Din vorbă în vorbă, începe să-mi pună mâinile pe picioare.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu, că era plăcut. Ştiţi, nu mai avusesem parte de aşa ceva de la moartea soţului, acum 20 de ani. După aceea mi-a pus mâinile şi pe fund.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu, că era şi mai bine. De la fund a urcat la sâni.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu, Doamne-fereşte! Începusem să freamăt toată şi să transpir, aşa că i-am zis: „Ia-mă, tinere, a ta sunt!”. Iar el a replicat: „Zâmbiţi, sunteți la camera ascunsă!”. ATUNCI L-AM ÎMPUŞCAT!

Bulă și Neti Sandu

– Bulă, te văd foarte fericit, la început de an!
– Da, am citit horoscopul pentru 2026 și Neti Sandu a zis că anul ăsta o să întorc banii cu lopata.
– Așa, și?
– Am început bine. Mi-am cumpărat deja lopată!

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