Dublă dramă în familia Prințesei Suciu, minora de 14 ani dispărută de acasă. Fratele ei urmează să fie înmormântat

Familia Prințesei Suciu trece prin clipe delicate. După ce adolescenta de 14 ani a dispărut de acasă fără urmă miercuri, 2 septembrie, sicriul cu trupul neînsuflețit al fratelui ei, Alexandru, a ajuns în România. Tânărul de 25 de ani și-a pierdut viața în Germania în urma unui accident de muncă.

Prințesa Suciu, o adolescentă de 14 ani din Năsăud, a dispărut fără urmă după ce a plecat de acasă miercuri, 2 septembrie, și nu a mai revenit. Imediat după ce nu au mai reușit să ia legătura cu fata, poliția și presa locală au fost alertate cu privire la dispariția ei și se cere sprijinul urgent al comunității pentru găsirea ei.

Fratele Prințesei Suciu a murit în Germania

Familia fetei este îngenuncheată de o dublă tragedie. În luna august, Alexandru, fratele Prințesei, a murit în Germania, la doar 25 de ani, după ce a căzut de la înălțime de pe un garaj. În urmă cu doar câteva ore, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Alexandru a fost repatriat. Deși tânărul a murit pe 19 august, familia abia acum a reușit să aducă trupul în țară pentru a se putea ocupa de înmormântare.

Drama din familia Prințesei Suciu, copila dispărută de două zile de acasă: astăzi a ajuns la Năsăud sicriul cu trupul neînsuflețit al fratelui ei, Alexandru, mort în Germania! Dispariția de acasă a fetei de 14 ani, Prințesa, lucru întâmplat miercuri seara, amplifică tragedia pe care o trăiește în aceste zile familia Suciu din orașul Năsăud, întrucât astăzi a fost repatriat sicriul cu trupul neînsuflețit al fiului Alexandru (foto), tânăr de 26 de ani ce a decedat în data de 19 August 2026 în Germania după ce a căzut de pe un garaj. Numai în sufletul acestei familii să nu fi! Of, Doamne! Condoleanțe. Dumnezeu să îl odihnească în pace!” se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook @Mesager24.ro.

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