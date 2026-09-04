Florica Dițu a dispărut de pe 30 august. Familia face apel disperat pentru găsirea femeii de 76 de ani

Florica Dițu a dispărut de pe 30 august. Familia face apel disperat pentru găsirea femeii de 76 de ani
Florica Dițu a dispărut de pe 30 august
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Este alertă în Sectorul 5 al Capitalei, după dispariția unei femei de 76 de ani. Florica Dițu a plecat de acasă pe 30 august și nu s-a mai întors. Familia este disperată și încearcă să afle unde se află femeia. Nepoata acesteia a lansat un apel pe rețelele sociale.

Florica Dițu are 76 de ani și locuiește în Sectorul 5. Femeia ar fi plecat în jurul orei 17:00, de pe strada Pucheni. Direcția în care s-ar fi îndreptat ar fi fost zona Piața Rahova. De atunci, familia nu a mai reușit să dea de ea. Potrivit familiei, femeia suferă de demență senilă. Situația este cu atât mai îngrijorătoare pentru apropiații ei. Nepoata Floricăi a cerut ajutorul oamenilor care ar putea să o recunoască.

„Vă rog din suflet să mă ajutați! Bunica mea, Dițu Florica, în vârstă de 76 de ani, a plecat de acasă și nu a mai revenit”, a transmis tânăra.

Cum poate fi recunoscută femeia dispărută

Florica Dițu are aproximativ 1,50 metri înălțime și este foarte slabă. Are părul șaten, cu fire albe, și nu este vopsită. În zona în care locuiește este cunoscută de multe persoane drept „Mamaie”. De obicei, femeia obișnuiește să poarte pungi de piață. În ziua dispariției avea două astfel de pungi asupra ei. La momentul plecării, Florica purta blugi albaștri și pantofi negri. Avea și o cămașă alb-gri cu dungi. Cămașa avea guler și manșete roșii.

Ar fi fost văzută în mai multe sectoare ale Capitalei

Familia nu a renunțat la căutări. Femeia ar fi fost observată recent în mai multe zone din București. Potrivit nepoatei, aceasta circulă cu tramvaiul și autobuzul. În fiecare zi ar ajunge într-o altă zonă a Capitalei. Familia încearcă să o găsească, însă până acum nu a reușit să se întâlnească cu ea.

„La momentul dispariției purta blugi albaștri, pantofi negri și o cămașă alb-gri cu dungi”, a mai transmis nepoata.

Apropiații femeii îi roagă pe bucureșteni să fie atenți în mijloacele de transport și în zonele aglomerate. Orice informație despre locul în care s-ar putea afla Florica Dițu poate fi importantă. Persoanele care o văd sunt rugate să apeleze de urgență numărul 112.

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