Case gratuite pentru profesori! Metoda prin care o comună din România vrea să atragă cadrele didactice

Profesorii care aleg să predea în mediul rural sunt tot mai puțini, iar naveta este unul din principalele motive. Pentru a atrage cadre didactice, o comună din Iași a venit cu o inițiativă îndrăzneață și oferă case gratuite pentru profesori. Și nu orice case, ci unele smart. Casele au fost construite cu fonduri obținute prin PNRR, iar fiecare locuință a costat 140.000 de euro.

Tot mai mulți profesori, mai ales cei tineri, se feresc de școlile din mediul rural. Anul trecut, 3.200 de cadre didactice au renunțat la posturile din mediul rural, dublu față de cum se întâmplă în orașe. Iar motivul principal este naveta. Timpul pierdut pe drum și costurile aferente fac ca aceste posturi să fie ocolite. Însă, o comună din Iași a venit cu soluția salvatoare.

Case gratuite pentru profesori

Autoritățile din comuna Românești au găsit soluția pentru această problemă. Cu ajutorul fondurilor nerambursabile din PNRR, au construit trei case eficiente energetic, destinate cadrelor didactice. La școala din această comună învață aproximativ 200 de elevi, iar din cei 20 de profesori, 13 fac naveta. Ceea ce înseamnă două ore pierdute pe drum în fiecare zi.

Cele trei locuințe pentru profesori sunt complet inteligente. Acestea au atât pompă de căldură, cât și panouri solare. Profesorii care vor locui aici trebuie să plătească doar utilitățile, dar costurile pentru acestea vor fi foarte mici, având în vedere că locuințele sunt smart. Fiecare casă a costat 140.000 de euro, iar o parte importantă din investiție a fost destinată echipamentelor care permit folosirea energiei regenerabile.

Gabriela Polojan este profesoară de educație fizică și sport în comuna Românești. Aceasta a făcut naveta timp de doi ani, însă acum s-a mutat în una dintre casele destinate cadrelor didactice. Acum locuiește la doar 200 de metri de școală și a scăpat și de chiria pe care o plătea în Iași.

„Cu naveta este mai complicat, mai ales iarna, când condițiile nu sunt tocmai favorabile pentru navetă. (…) S-a mai întâmplat să întârzii din cauza zăpezii. A mai fost și gheață. Pentru mine este un sprijin foarte important, o oportunitate extraordinară. Cred că această oportunitate face o diferență reală pentru profesorii care aleg să vină să lucreze în mediul rural. Casa este foarte plăcută, este modernă, este eficientă energetic. (…) Mi se pare un loc destul de confortabil, de liniștit. Este foarte important ca după o zi plină la școală să te poți întoarce în două minute acasă și să te bucuri de aerul curat de la sat, de liniște”, a mărturisit Gabriela Polojan, potrivit euronews.ro.

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