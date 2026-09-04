Sorana Cîrstea continuă parcursul spectaculos de la US Open 2026. Românca a obținut o victorie categorică în fața lui Jasmine Paolini. Jucătoarea noastră s-a impus în două seturi. Scorul final a fost 6-3, 6-3.

Sorana Cîrstea a început partida cu Jasmine Paolini în forță. Românca a avut un ritm excelent încă din primele game-uri. Paolini a reușit să obțină primul break al meciului. Sorana nu s-a pierdut însă cu firea. Sportiva noastră a întors rapid situația. A câștigat patru game-uri consecutive și a preluat controlul setului. Sorana a continuat să pună presiune pe adversară. A închis primul act cu 6-3 și a trecut în avantaj.

Românca a rezolvat rapid și setul secund

Sorana a început excelent și setul secund. A câștigat primul game la zero. Paolini a încercat să revină în meci. Italianca a reușit să obțină break-ul la 2-1. Românca nu a cedat însă. A egalat rapid și a continuat să joace agresiv. Sorana a câștigat trei game-uri consecutive. Scorul a devenit 4-3 pentru sportiva din România. Finalul i-a aparținut în totalitate Soranei. A făcut un nou break și a ajuns să servească pentru meci.

Sorana Cîrstea, în optimile US Open

Românca a avut nevoie de trei mingi de meci pentru a închide partida. A treia oportunitate a fost decisivă. Sorana a încheiat meciul cu un as spectaculos. Scorul final a fost 6-3, 6-3. Astfel, Cîrstea s-a calificat în optimile US Open. Victoria este cu atât mai importantă cu cât Paolini o învinsese pe Sorana în toate cele trei întâlniri precedente.

Sorana traversează un sezon excelent. În 2026, sportiva a anunțat că acesta este ultimul său an în circuit. La New York, românca își continuă însă aventura.

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