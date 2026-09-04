Lorena Isceri, ucisă de fostul iubit după ce relația lor s-a încheiat. Femeia îi spusese mamei că îi era frică

O femeie din Italia a fost ucisă de fostul iubit. Cei doi au încheiat relația, iar acesteia îi era frică de el. Moartea Lorenei Isceri marchează a patra victimă a femicidului din statul italian.

Lorena Isceri, în vârstă de 45 de ani, a trecut prin clipe dificile înainte de a-și încheia relația cu fostul iubit. Ea a fost băgată cu forța în mașină de bărbat, iar apoi a fost aruncată de pe un pod.

Mama femeii spune că a discutat cu ea cu puțin timp înainte de tragedie și mărturisește că îi era frică de fostul partener. De la jumătatea lunii august și până în prezent, în Italia s-au înregistrat patru cazuri de femicid.

Lorena Isceri, ucisă de fostul iubit după ce relația lor s-a încheiat

Joi, 3 septembrie, în jurul după-amiezii, Lorena Isceri a fost ucisă de fostul iubit. Federico Vella, în vârstă de 36 de ani, ar fi băgat-o cu forța în mașină, în zona Rifredi din Florența. Ulterior, a dus-o pe un pod de pe Autostrada A1. Femeia a reușit să sune după ajutor, însă în acel moment Vella a oprit mașina, i-a luat telefonul și a aruncat-o de pe pod înainte de a sări și el.

Autoritățile au reușit să identifice telefonul, astfel că au urmărit dispozitivul și au ajuns la locul tragediei. Cu toate acestea, era prea târziu pentru Lorena. În acest moment, anchetatorii reconstituie filmul evenimentului pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat după apelul telefonic. Mai mult decât atât, polițiștii vor să identifice dacă a fost ucisă înainte să fie aruncată de pe pod.

Bărbatul nu a acceptat despărțirea

Federico lucra la o firmă de închirieri auto. Aceștia s-au cunoscut la o sală de fitness din Florența. În luna august, ea a decis să pună capăt relației, după o vacanță petrecută în Grecia. Totuși, un apropiat al bărbatului spune că nu ar fi acceptat despărțirea, însă era o persoană calmă.

„În doi ani, Federico, care avea aproape un metru optzeci, devenise enorm, puternic. Cu toții îi invidiam fizicul. Avea o voință și o autodeterminare impresionantă la sală. Era aparent calm, deși foarte selectiv cu prietenii săi. Într-atât încât, în afara sălii, nu ieșea niciodată cu noi, în ciuda numeroaselor invitații. Federico și Lorena nici măcar nu se antrenau împreună”, a spus acesta, potrivit Rai News.

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