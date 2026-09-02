Lovitură grea pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica cea mare a patronului FCSB

După mai multe amânări succesive din ultimele luni, Judecătoria Constanța a fost așteptată miercuri, 2 septembrie, să dea soluția în dosarul în care Teodora Mincu Becali, fiica cea mare a lui Gigi Becali, a contestat amenda aplicată de Garda de Mediu pentru lucrările începute la Techirghiol, pe un teren aflat în aria protejată Natura 2000.

Cazul a pornit de la șantierul deschis pe malul lacului Techirghiol, unde patronul FCSB intenționa să ridice o biserică în memoria bunicii sale. Terenul vizat se află însă într-o zonă ecologică protejată, iar lucrările au început fără documentația obligatorie.

Lovitură în instanţă pentru Teodora Becali

Societatea Ornitologică Română a sesizat autoritățile după ce a observat nivelări de teren, drumuri de acces trasate și fundații turnate într-un habitat sensibil. Controlul comisarilor de mediu a confirmat lipsa avizelor și a autorizațiilor, ceea ce a dus la aplicarea sancțiunilor.

Implicată în proiecte imobiliare alături de soțul ei, Mihai-Theodor Mincu, reclamanta a cerut anularea procesului-verbal emis de Garda Națională de Mediu. Situația este complicată și de existența unei sesizări penale depuse la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia pentru executarea de lucrări fără autorizație într-o zonă protejată.

Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica cea mare a patronului FCSB

Judecătorii constănțeni au analizat dacă amenda a fost aplicată corect sau dacă argumentele avocaților familiei Becali sunt suficiente pentru anularea sancțiunii. În final, instanța a respins plângerea contravențională și a menținut sancțiunea aplicată:

”Respinge plângerea contravenţională formulată de petenta **, în contradictoriu cu intimata **, ca neîntemeiată. Menţine ca legal şi temeinic procesul-verbal seria **nr. **/26.08.2025. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată astăzi, 02.09.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

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