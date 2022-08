Ovidiu Christian Altmann, un român stabilit în Germania, susține că brandul „Becali” îi aparține și că milionarul nu are cum să îl folosească fără acordul lui. Acesta a luat foc în momentul în care a aflat că patronul FCSB-ului și-a inaugurat un hotel care poartă numele familiei, în stațiunea Venus. CANCAN.RO are declarații exclusive. Acuzele sunt grave, iar latifundiarul din Pipera a primit ultimatum.

Becali Hotel și-a deschis porțile în iunie. Construcția este situată pe una dintre cele mai frumoase plaje de la malul Mării Negre, frecventată, de regulă, doar de bogătași. Afacerea este condusă de Theodora, una dintre fiicele milionarului. Patronul de la FCSB ar putea avea, însă, mari probleme, fiind acuzat că ar folosi ilegal brandul „Becali”, care ar fi în posesia unui român stabilit în Germania încă dinainte de Revoluție.

(VEZI AICI: OMUL CARE DETINE BRANDUL CU NUMELE STELISTULUI E REVOLTAT: „EU NU SUNT MILOGUL LUI GIGI BECALI”)

Becali Hotel, în pericol?! „Nu are acest drept! Dețin marca din 2006”

Ovidiu Christian Altmann afirmă că a înregistrat marca „Becali” în 2006, în Germania, și că latifundiarul din Pipera nu o poate folosi în niciun scop fără aprobarea lui.

„Am văzut că dânsul și-a inaugurat un hotel în Venus, care poartă numele Becali Hotel. Ceva s-a întâmplat, pentru că nu are acest drept.

Nu știu cum a reușit, deoarece eu dețin această marcă din 2006, este înregistrată în Germania, pe când România nu era în UE. De la aderarea României la UE, în anul 2007, eu am dreptul și peste România cu acest brand„, a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ovidiu Christian Altmann.

„La o întâlnire la care a participat și Lucian Becali…”

În continuare, românul care susține că deține „marca Becali” s-a arătat intrigat de faptul că afaceristul a reușit să înregistreze brandul în România, în condițiile în care OSIM nu ar permite acest lucru.

„În România, în Germania și cred că și în alte țări din UE, nu ai voie să-ți înregistrezi numele de familie ca brand. De exemplu, Boris Becker, fostul mare jucător de tenis, nici el nu poate să facă asta în Germania.

În altă țară ar putea, da, fără probleme. Domnul Becali a încercat să-și înregistreze numele de familie, dar cererea i-a fost respinsă de OSIM România. La o întâlnire la «Ambiance», cu mai mulți oameni, printre care și Lucian Becali, am aflat de această problemă și atunci am venit eu cu propunerea„, ne-a dezvăluit acesta.

„Gigi Becali a înregistrat marca la OSIM. E ceva în neregulă”

Ovidiu Christian Altmann nu se oprește, însă, aici și a lansat acuze grave, care ar implica inclusiv traficul de influență.

„În cele din urmă, Gigi Becali a făcut, totuși, ceva și a înregistrat marca la OSIM, dar după mine. Cred că nu este OK. Am avut și un schimb de email-uri cu Cabinetul Oproiu, care l-a reprezentat în acea perioadă, și, la scurt timp, am primit o înștiințare că nu-l mai reprezintă pe domnul Becali. Mi se pare ceva în neregulă și am să încerc să contactez un Cabinet de Avocatură din România pentru a clarifica această problemă„, ne-a mai precizat Ovidiu Christian Altmann.

Ovidiu Christian Altmann: „Mi s-au cerut chiar și 5.000 de euro ca să…”

Întrebat de reporterul CANCAN.RO dacă a încercat să ia legătura cu Gigi Becali pentru a clarifica problema, Ovidiu Christian Altmann a venit cu alte dezvăluiri grele.

„Să fie clar, eu nu vreau o anumită sumă, nu vreau, spre exemplu, cinci milioane de euro pe brand. Vreau o întâlnire și să ajungem la un acord. Da, bine, dacă dorește să cumpere marca definitiv, putem negocia.

Dar nu am reușit să mă întâlnesc cu el până acum, deși am încercat. Au fost persoane care mi-au spus că mă pot duce la el, dar mi s-au cerut 3.000, chiar și 5.000 de euro.

Cum să le dau bani? Apoi am fost chemat la un meci Steaua – Dinamo din Cupa României. Echipa dânsului a pierdut, a dat Torje gol, după meci era super-nervos și nu ne-am mai întâlnit. Am fost a doua zi la dânsul la Palat, dar nu l-am găsit„, a dezvăluit deținătorul „mărcii Becali”.

(NU RATA: DEȚINĂTORUL BRANDULUI BECALI VINE SĂ NEGOCIEZE CU GIGI)

„Nu are voie să folosească numele Becali pentru hotelul Venus, fără acordul meu”

În final, Ovidiu Christian Altmann a avut un mesaj ferm pentru Gigi Becali. „Să accepte o întâlnire, că suntem oameni. Eu nu încerc să câștig bani care nu mi se cuvin pe nedrept.

Sunt bine din punct de vedere financiar și nu am nicio grijă. Vreau doar ca lucrurile să fie făcute corect, potrivit legii. Nu are voie să folosească numele Becali pentru hotelul din Venus, pentru nicio afacere fără acordul meu„, a încheiat românul stabilit de ani buni în Germania.

Gigi Becali a plătit 6,8 milioane de euro!

Becali Hotel este condus de Theodora, una dintre fiicele afaceristului. În schimbul acestui hotel, Gigi Becali a plătit 6,8 milioane de euro, după ce acesta a fost scos la licitație, în 2019. Proprietatea a aparținut grupului de firme Interagro, condus de Ioan Niculae.

Gigi Becali a investit alte zece milioane de euro pentru renovări, hotelul urmând a fi unul de cinci stele. Are 70 de camere duble, 54 fiind cotate la cinci stele, iar alte 17 la patru stele. De asemenea, există și zece camere de tip family și 12 apartamente.

Cei care vor să se relaxeze la Becali Hotel vor trebui să scoată din buzunar cel puțin 200 de euro pentru o noapte de cazare, într-o cameră de două persoane.