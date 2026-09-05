Prietenii lui Costeluș de la Clejani sunt devastați! Makaveli, în lacrimi + Feraru, mesaj emoționant

Este doliu în comunitatea TikTok din România, după ce Costeluș de la Clejani s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. În ultimele săptămâni, acesta fusese internat în spital din cauza unei septicemii severe. Anunțul trist al decesului a fost făcut astăzi, 5 septembrie. Prietenii acestuia din mediul online au reacționat la trista veste. Makaveli a vorbit despre tragedie și a vărsat lacrimi amare. De asemenea, și Feraru a transmis un mesaj emoționant.

Problemele de sănătate ale creatorului de conținut au început în urmă cu ceva timp, atunci când medicii i-au descoperit o infecție la picior. Inițial, Costeluș a suferit o primă intervenție chirurgicală, însă starea lui nu s-a îmbunătățit. A urmat și a doua operație, însă septicemia generalizată i-a provocat complicații severe și i-a adus, în cele din urmă, decesul.

Makaveli, în lacrimi după aflarea veștii tragice

Anunțul trist al decesului a fost făcut public astăzi, 5 septembrie, de către nepoata lui Costeluș de la Clejani. Vestea s-a propagat rapid în mediul online, iar numeroase persoane au reacționat. Mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Printre cei care s-au arătat profund mișcați de moartea lui Costeluș de la Clejani s-a numărat și Makaveli. Creatorul de conținut și-a exprimat regretele, printre lacrimi. Mai mult, Makaveli a punctat că este fericit că l-a ajutat pe Costeluș să își îndeplinească unul dintre visuri: să joace într-un film.

„Mi se rupe sufletul, dacă n-am stat și am plâns aici ca un copil mic. Că am pus și eu un video cu el de la film. Am luat imagini din film. Și să mor dacă nu îmi aduc aminte, că nu știu dacă știți cum zicea că «Bă, bagă-mă și pe mine în film, că e visul meu să joc și eu într-un film în viața mea». 44 de ani, vai de capul lui de supărat, de amărât. Să mor dacă n-a avut viață chinuită sărăcuțul de el. Vai de capul lui și de zilele lui. Vai de capul lui, că mi se rupe inima de el, să mor eu dacă vă mint. Viața amărâtă, viață… Ai de capul lui sărăcuțul de el, amărâtul de el”, a spus Makaveli, printre lacrimi.

Feraru, mesaj în memoria lui Costeluș de la Clejani

Makaveli nu este singurul care a fost mișcat de moartea prematură a lui Costeluș. Feraru, un alt nume celebru de pe TikTok, a transmis un mesaj de condoleanțe. Acesta a distribuit o imagine în care apare alături de Costeluș de la Clejani, exprimându-și regretele.

„Dumnezeu să te odihnească în pace Costeluș de la Clejani. Singurul om care mă făcea cu adevărat să râd”, a scris Feraru, în mediul online.

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