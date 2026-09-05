„Spider-Man: Brand New Day” a detronat „Titanic”. Suma uriașă încasată de filmul cu Tom Holland

„Spider-Man: Brand New Day” a detronat „Titanic”. Suma uriașă încasată de filmul cu Tom Holland
Sursa foto: Profimedia
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„Spider-Man: Brand New Day” continuă să doboare recorduri la box-office. La numai o lună de la lansare, filmul cu Tom Holland a depășit încasările obținute de „Titanic” și a ajuns pe locul patru în clasamentul producțiilor cu cele mai mari venituri din istoria cinematografiei.

Cel mai nou film din seria „Spider-Man” a ajuns la încasări globale de aproximativ 2,332 miliarde de dolari, după lansarea din 31 iulie.

Performanța i-a permis să depășească „Titanic”, filmul lui James Cameron din 1997, care a acumulat aproximativ 2,264 miliarde de dolari la nivel mondial, inclusiv din relansările ulterioare, relatează Euronews.

„Spider-Man: Brand New Day” a trecut și de animația chinezească „Ne Zha 2”, lansată în 2025, care a obținut încasări de aproximativ 2,270 miliarde de dolari.

Cele mai profitabile filme din istorie

După performanța noului „Spider-Man”, clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări la nivel mondial arăta astfel:

  1. „Avatar” (2009) – 2,923 miliarde de dolari
  2. „Avengers: Endgame” (2019) – 2,797 miliarde de dolari
  3. „Avatar: The Way of Water” (2022) – 2,334 miliarde de dolari
  4. „Spider-Man: Brand New Day” (2026) – 2,332 miliarde de dolari
  5. „Ne Zha 2” (2025) – 2,270 miliarde de dolari
  6. „Titanic” (1997) – 2,264 miliarde de dolari
  7. „Star Wars: The Force Awakens” (2015) – 2,071 miliarde de dolari
  8. „Avengers: Infinity War” (2018) – 2,052 miliarde de dolari

La momentul realizării clasamentului, diferența dintre „Spider-Man: Brand New Day” și ocupantul locului trei era de numai două milioane de dolari. „Avatar: The Way of Water”, lansat în 2022, avea încasări de aproximativ 2,334 miliarde de dolari.

În condițiile în care filmul cu Tom Holland se afla încă în cinematografe, depășirea producției lui James Cameron devenise astfel foarte probabilă.

„Spider-Man: Brand New Day” a depășit două miliarde de dolari în timp record

Succesul filmului este cu atât mai impresionant cu cât producția a avut nevoie de numai câteva săptămâni pentru a ajunge la pragul de două miliarde de dolari. Doar „Avengers: Endgame” a ajuns mai repede la pragul de două miliarde de dolari decât „Spider-Man: Brand New Day”.

Noul film este și producția inspirată din benzi desenate cu cele mai mari încasări lansată în anii 2020.

Performanța continuă succesul înregistrat de Tom Holland în rolul lui Peter Parker. Precedentul său film solo, „Spider-Man: No Way Home”, lansat în 2021, a obținut încasări de aproximativ 1,9 miliarde de dolari la nivel mondial.

„Spider-Man: Brand New Day” este regizat de Destin Daniel Cretton și reprezintă al patrulea film solo în care Tom Holland îl interpretează pe Spider-Man.

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