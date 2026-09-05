Legătura neștiută dintre Prințul Marco și Gabriella Barbu de la Insula Iubirii 2026. Dezvăluirea făcută la Antena 1

Legătura neștiută dintre Prințul Marco și Gabriella Barbu de la Insula Iubirii 2026. Dezvăluirea făcută la Antena 1
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Legătura dintre Prințul Marco și Gabriella /Foto: Instagram
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Spiritele se încing deja la Insula Iubirii, odată cu apariția ispitelor. Surpriza acestui sezon este, categoric, Gabriella Barbu, ispita lui Montoya de la Insula Iubirii Spania. Tânăra și-a făcut apariția, iar Prințul Marco a rămas cu gura căscată atunci când a văzut-o. Mai mult, se pare că aceștia au o legătură pe care nimeni nu o bănuia.

Ispitele și-au făcut apariția la Insula Iubirii, iar Gabriella Barbu s-a numărat printre ele. Tânăra a devenit cunoscută publicului larg după participarea la show-ul din Spania. Deși ispita lui Montoya are acum un look total diferit, Prințul Marco a recunoscut-o imediat.

Acesta s-a arătat copleșit de prezența brunetei, recunoscând că deja este un fan al acesteia. Mai mult, a admis că Bianca va exploda cu siguranță atunci când o va vedea pe Gabriella.

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Legătura neștiută dintre Prințul Marco și ispita Gabriella

Prințul Marco s-a luminat atunci când a văzut-o pe Grabiella, fiind fanul ei declarat. Privirile nu i s-au mai dezlipit de pe brunetă, iar soția lui cu siguranță nu va aprecia entuziasmul acestuia. Mai mult, concurentul a mărturisit că atât el, cât și Bianca o cunosc pe brunetă și dintr-un alt context.

Ei bine, se pare că aceștia sunt prieteni cu sora ispitei. Aceasta locuiește la Roma, iar între ea și cuplu există o relație strânsă. Poate de asta Prințul Marco nu a avut nicio problemă în a recunoaște-o din prima.

„Am recunoscut-o, plus că o cunosc pe sora ei. De la Roma (n.r. de unde o cunoaște). E prietenă cu mine, cu Bianca, e o fată de treabă. Pe ea o cunosc din emisiune (n.r. de la Insula iubirii Spania) (…)

Când a ajuns Gabriella, mi-am dat seama că acest sezon va fi unul cu flăcări în ceea ce privește reacțiile pe care le va avea Bianca. Ea știe că atunci când ne uitam la acest sezon, ea era o ispită pe care o plăceam”, a declarat Prințul Marco, la Insula iubirii.

Prințul Marco știe ce îl așteaptă după ce Gabriella și-a făcut apariția /Foto: Captură Antena 1

Deși se bucură că va petrece 21 de zile în compania Gabriellei, Prințul Marco știe și că relația îi este pusă la grea încercare. Bianca este o fire extrem de geloasă, iar faptul că deja știe că soțul ei o simpatizează din plin pe brunetă o să o facă să explodeze. Concurentul preconizează că orice apropiere dintre el și ispită o să o înfurie teribil pe soția lui.

 

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Foto: Instagram

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