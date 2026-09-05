Test de logică | Care dintre aceste 3 femei a furat bebelușul din maternitate?

Test de logică | Care dintre aceste 3 femei a furat bebelușul din maternitate?
Test de logică | Care dintre aceste 3 femei a furat bebelușul din maternitate?
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de logică interesant.

Testele de logică sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online. Printre cele mai cunoscute sunt cele de tipul iluziilor optice, imagini cu diferențe și multe altele.

Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de acest tip îți pun la încercare abilitatea vizuală, gândirea critică și spontaneitatea. Mai mult decât atât, rezolvând frecvente aceste exerciții, pe termen lung se pot vedea beneficii incredibile asupra creierului.

Test de logică | Care dintre aceste 3 femei a furat bebelușul din maternitate?

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de logică. Cel de astăzi îți propune să îți pui mintea la contribuție, să îți testezi abilitatea vizuală, gândirea și spontaneitatea. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să rezolvi exercițiul în maximum cinci secunde.

Deși pare ușor, un moment de deconcentrare te poate pune în dificultate. Tocmai din acest motiv, este important să privești cu atenție și să îți dai seama care dintre cele trei femei din imagine a furat bebelușul din maternitate. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să identifici care dintre aceste trei femei a furat bebelușul din imagine: aplauze și felicitări. Cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția. Așadar, cea care a luat copilul este prima femeie, adică varianta A. Detaliul care a dat-o de gol este insigna de la uniformă care este, de fapt, a unui bărbat.

Test de logică | Care dintre aceste 3 femei a furat bebelușul din maternitate?

Test de logică | Care dintre aceste 3 femei a furat bebelușul din maternitate?

Dacă te-ai întrebat cum se măsoară nivelul IQ al unei persoane, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test IQ cu chibrituri | Corectați 11 + 3 = 2, mutând un singur băț

Test de inteligență | Unul singur dintre aceste 4 numere este prim: 207, 717, 777 sau 997. Care?

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Test IQ cu chibrituri | Corectați 11 + 3 = 2, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 11 + 3 = 2, mutând un singur băț
Test de inteligență | Unul singur dintre aceste 4 numere este prim: 207, 717, 777 sau 997. Care?
Test de inteligență | Unul singur dintre aceste 4 numere este prim: 207, 717, 777 sau 997. Care?
Test de logică | Unul singur dintre aceste 2 logo-uri BMW este real. Care?
Test de logică | Unul singur dintre aceste 2 logo-uri BMW este real. Care?
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 2+2×2-2(2+2)?
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 2+2×2-2(2+2)?
TEST IQ | Identificați singurul număr din imagine diferit de 89! Geniile reușesc în maximum 6 secunde
TEST IQ | Identificați singurul număr din imagine diferit de 89! Geniile reușesc în maximum 6 secunde
28 de euro nota de plată, dar reacția chelnerilor i-a lăsat fără cuvinte
Mediafax
28 de euro nota de plată, dar reacția chelnerilor i-a lăsat fără cuvinte
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Gandul.ro
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Speli haine duminica? Un preot lămurește definitiv când e păcat și când e voie
Adevarul
Speli haine duminica? Un preot lămurește definitiv când e păcat și când e voie
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Digi24
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Furat acum 7 ani, găsit la sute de kilometri de casă. Revederea care a emoționat pe toată lumea
Mediafax
Furat acum 7 ani, găsit la sute de kilometri de casă. Revederea care a emoționat pe toată lumea
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport.ro
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel”
Click.ro
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel”
Scandal-monstru în avion. Pasagerii s-au văzut obligați să lege cu bandă adezivă un bărbat recalcitrant
Digi24
Scandal-monstru în avion. Pasagerii s-au văzut obligați să lege cu bandă adezivă un bărbat recalcitrant
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Gandul.ro
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Mediafax Italia
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.