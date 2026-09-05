Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de logică interesant.

Testele de logică sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online. Printre cele mai cunoscute sunt cele de tipul iluziilor optice, imagini cu diferențe și multe altele.

Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de acest tip îți pun la încercare abilitatea vizuală, gândirea critică și spontaneitatea. Mai mult decât atât, rezolvând frecvente aceste exerciții, pe termen lung se pot vedea beneficii incredibile asupra creierului.

Test de logică | Care dintre aceste 3 femei a furat bebelușul din maternitate?

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de logică. Cel de astăzi îți propune să îți pui mintea la contribuție, să îți testezi abilitatea vizuală, gândirea și spontaneitatea. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să rezolvi exercițiul în maximum cinci secunde.

Deși pare ușor, un moment de deconcentrare te poate pune în dificultate. Tocmai din acest motiv, este important să privești cu atenție și să îți dai seama care dintre cele trei femei din imagine a furat bebelușul din maternitate. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să identifici care dintre aceste trei femei a furat bebelușul din imagine: aplauze și felicitări. Cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția. Așadar, cea care a luat copilul este prima femeie, adică varianta A. Detaliul care a dat-o de gol este insigna de la uniformă care este, de fapt, a unui bărbat.

Dacă te-ai întrebat cum se măsoară nivelul IQ al unei persoane, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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Test de inteligență | Unul singur dintre aceste 4 numere este prim: 207, 717, 777 sau 997. Care?