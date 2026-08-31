TEST IQ | Identificați singurul număr din imagine diferit de 89! Geniile reușesc în maximum 6 secunde

TEST IQ | Identificați singurul număr din imagine diferit de 89! Geniile reușesc în maximum 6 secunde
Test IQ
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Un nou test IQ le pune la încercare atenția și rapiditatea cititorilor. În imagine se ascunde un singur număr diferit de 89, iar provocarea este să îl identificați în cel mult 6 secunde. Dacă vreți să vă testați puterea de concentrare chiar la început de săptămână, provocarea de luni pregătită de CANCAN.RO este ocazia perfectă să vedeți cât de repede observați detaliul care face diferența.

Cititorii cu ochi de vultur pot găsi numărul 88 ascuns printre cifrele 89 în doar 6 secunde. Te numeri printre ei? Testează-ți acum spiritul de observație!

Test de iluzie optică

Iluziile optice sunt imagini înșelătoare care ne pun mintea la încercare și verifică cât de bine reușim să observăm micile detalii. Astfel de teste îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine modul în care creierul procesează informațiile vizuale.

Aceste provocări pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea atenției și a capacității de concentrare, stimulând în același timp gândirea creativă și abilitățile de rezolvare a problemelor.

Atunci încearcă să găsești numărul 88 ascuns printre numeroasele 89 în maximum 6 secunde! Hai să începem provocarea!

TEST IQ | Identificați singurul număr din imagine diferit de 89

Imaginea de mai sus prezintă o serie de numere 89, dispuse pe 11 coloane. Printre toate aceste cifre se află ascuns un singur 88.

Poți să îl găsești în doar 6 secunde? Timpul începe acum!

Provocările de acest tip sunt o modalitate distractivă de a-ți petrece timpul liber, dar și de a-ți testa atenția și capacitatea de a găsi rapid soluții.

Privește cu atenție imaginea și încearcă să identifici numărul 88 ascuns printre toate cifrele 89. L-ai găsit? Încă nu?

Ai nevoie de un indiciu? Iată-l: numărul 88 nu se află chiar în partea din stânga sau din dreapta a imaginii.

Cei cu o privire foarte ageră probabil au reușit deja să îl observe. Mai ai doar câteva clipe, așa că mai aruncă o ultimă privire asupra imaginii înainte ca timpul să expire. Și…

Timpul a expirat! Câți dintre voi ați reușit să găsiți numărul 88?

Felicitări celor care l-au identificat printre numeroasele 89! Aveți o capacitate de observație excelentă.

Dacă încă nu ai găsit răspunsul, nu mai este nevoie să cauți. Poți verifica soluția de mai jos și să vezi unde era ascuns numărul diferit.

Rezolvare

Numărul 88 poate fi găsit în a șasea coloană și al patrulea rând al grilei de numere.

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