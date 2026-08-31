A fost elucidat misterul: știm orele la care se va difuza Insula iubirii 2026. Schimbare privind programul de la Antena 1

A fost elucidat misterul: știm orele la care se va difuza Insula iubirii 2026. Schimbare privind programul de la Antena 1
Noile ore de difuzare Insula Iubirii
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Noul sezon Insula Iubirii se apropie cu pași repezi. Concurenții au fost prezentați, la fel și ispitele, astfel că a mai rămas un detaliu important de dezvăluit. Orele de difuzare au fost schimbate, iar telespectatorii vor avea o surpriză.

Insula Iubirii este unul dintre cele mai așteptate show-uri din România. Emisiunea va prezenta poveștile concurenților care au mers în Thailanda să își testeze relația. Dacă până acum se difuza în zilele de luni, marți și miercuri, lucrurile s-au schimbat radical. Producătorii au stabilit în ce interval vor vedea telespectatorii cele mai intense trăiri de pe insulă.

A fost elucidat misterul: știm orele la care se va difuza Insula Iubirii 2026

Insula Iubirii 2026 vine cu povești incredibile, noi provocări și tentații. Show-ul prezentat de Radu Vâlcan a trecut prin câteva schimbări importante în ceea ce privește difuzarea. Până anul trecut, emisiunea se transmitea lunea, marțea și miercurea, de la 20:30 pe Antena 1. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat radical și asta pentru că producătorii au decis să mute difuzarea în alt interval.

Noul program aduce shimbări importate pentru telespectatori. Următorul sezon debutează vineri, 4 septembrie, de la ora 20:30, iar noutatea este că se va difuza și sâmbătă, de această dată de la 20:00, pe Antena 1.

Încă una dintre noutățile cu care vine sezonul X Insula Iubirii este că participanții vor avea parte de un detector de minciuni. Câteva dintre ispitele din sezonul anterior au revenit în Thailanda, ba chiar una dintre fostele ispite masculine revine de această dată în emisiune alături de partenera sa.

Ispitele care revin în noul sezon Insula Iubirii

Noul sezon vine cu surprize uriașe. Pe lângă schimbarea orelor de difuzare și detectorul de minciuni, ceea ce a atras atenția în mod special fanilor emisiunii sunt ispitele care revin în noul sezon. Este vorba despre Narcis Bujor, care a fost ispită masculină în sezonul anterior, George Ivănescu, zis și Jaguarul, Andrușca și Cătălin Brînză.

Marcel, ispita cu replicile virale, precum „Hola, mami, que guapa!” și „Stilul meu e așa mai chulo”, revine la Insula Iubirii. De această dată, acesta vine împreună cu iubita lui Armina, pentru a-și testa relația.

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