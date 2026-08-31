Ce meserie rară are Lorenzo de la Insula Iubirii 2026? Cu ce se ocupă iubita lui, focoasa Nattasha

Ce meserie rară are Lorenzo de la Insula Iubirii 2026? Cu ce se ocupă iubita lui, focoasa Nattasha
Nattasha și Lorenzo au acceptat provocarea Insula Iubirii
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Sezonul 10 Insula Iubirii promite multe, iar fanii abia așteaptă marea premieră din data de 4 septembrie. Cuplurile curajoase care au acceptat marea provocare deja au fost prezentate, iar dintre acestea cel format din Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă, cunoscut drept Lorenzo, a atras atenția. Ce meserie bizară are Lorenzo de la Insula Iubirii 2026?

Un nou cuplu intră în aventura „Insula Iubirii”, sezonul 10. Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă, cunoscut drept Lorenzo, au acceptat provocarea de a-și testa relația timp de 21 de zile, departe unul de celălalt. Cei doi au fiecare 31 de ani și vin din Marea Britanie. Sunt împreună de un an și șapte luni, iar pentru ei marea provocare va fi să stea separați timp de 21 de zile.

În ceea ce privește viața profesională a acestora, ambii putem spune că au meserii rare. Nattasha este dominatoare, în timp ce Lorenzo lucrează ca excavatorist, o meserie mai puțin obișnuită. De asemenea, în timpul liber, acesta este și creator de conținut. Lorenzo este cunoscut în mediul online, în special pe TikTok, unde mai multe dintre clipurile sale au devenit virale.

Nattasha este dominatoare, iar Lorenzo lucrează ca excavatorist /Foto: Antena 1

Nattasha și Lorenzo au atras deja atenția

Nattasha și Lorenzo par să fie cuplul care a atras cel mai mult atenția până acum, mai ales din prisma meseriilor pe care le au. Fanii Insula Iubirii i-au analizat intens, iar primele pronosticuri deja au fost făcute.

„Acum este Lorenzo cu Nattasha. Deci acest Lorenzo, aparent, este și el vedetă pe TikTok, are 375.000 de followeri. Deci ce să vă zic, omul e vedetă, da. Nu sunteți pregătiți, este excavatorist. Nimic mai potrivit? Da, vă zic eu, așa cum îl vedeți voi, mare excavatorist, ce-o fi el, are ciocul mic, ca pisicii ăia de fug când te apropii de ei.

Acum vreau eu să vă întreb, cum a ajuns excavatoristul în Fifty Shades of Grey, the movie? Toate părțile. Stați să vă arăt, stați să vedeți de ce. Căci dânsa este pleznitoarea sa, consoarta sa. Băi, voi vă dați seama ce trăiește omul ăsta în fiecare zi. Deci ea este real, așa zice în descriere, acolo am citit eu, dominatoare. Ea este Christian Grey.

Imaginați-vă numai, intri la ei în casă, frumos, totul, canapele de la Ikea, totul normal, dai să-ți pui haina în debara, numai pleznitori, căușe, zgărzi, cine știe ce-o mai găsi pe acolo, că mintea mea nici nu poate cuprinde. Așa că nu vă lăsați păcăliți că ăsta are tricou pe el când se dezbracă pe insulă, să vedeți voi, de n-are omul meu semne. Așa cam cum cred eu că va fi, ăsta ori rupe lanțurile, dezleagă trauma, face furori acolo pe insulă, ori îi faci așa și fuge, că îi e frică că îl lovești cu pleznitoarele”, a spus una dintre fanele Insula Iubirii.

 

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