Ce meserie controversată are Carmen Ionescu de la Insula Iubirii 2026. Concurenta din sezonul 10 care va ține România cu ochii pe micile ecrane

După ce v-am dezvăluit cuplurile care își testează relațiile chiar în aceste momente pe Insula Iubirii, avem altă bombă pentru voi! CANCAN.RO a aflat detalii cel puțin picante despre una dintre concurente. Cu toate că sursele noastre ne-au șoptit că în aceste momente ea și partenerul ar fi cel mai cuminte cuplu din Thailanda, istoricul ei este unul spumos. Ce să o mai ispitească, când bruneta este plătită de zeci de bărbați zilnic în Anglia?! Da, ați citit bine! Toate detaliile, în articol.

Astăzi vă livrăm o informație cum doar noi puteam și la care suntem siguri că nu vă așteptați. Ei bine, după ce v-am dezvăluit în exclusivitate cele 5 cupluri din sezonul 10 Insula Iubirii (VEZI AICI), vă dezvăluim cine sunt, de fapt, Carmen Ionescu și Laurențiu Orășanu.

Cumințică pe Insula Iubirii, dominatoare acasă

Pe numele lor de scenă, Nattasha Black și Lorenzo, cei doi sunt unul dintre cuplurile care cu siguranță vor atrage multe priviri în acest sezon. Momentan, activitatea lor pe insulă ar fi chiar una exemplară, potrivit surselor CANCAN.RO, dar altele vor fi motivele pentru care românii vor discuta de ei. Mai exact, domnișoara care a ales să facă testul fidelității alături de partener practică meseria de dominatoare în Anglia.

Carmen sau Nattasha, cum vreți voi să îi spuneți, ar avea o relație foarte rezistentă la testul de pe insulă, fiind printre puținele cupluri care nu au cedat până în acest moment al filmărilor. Nu e de mirare, având în vedere viața pe care o are acasă. Ce să te mai facă să cazi în ispită, când tu însuți ești ”ispită” contra cost. Iar în cazul lui, cel mai probabil nu a picat pentru că îi este frică de ea?! Cine știe cum își intră în rol prea mult și rămâne dominatoare și acasă. O fi băgat spaima în săracul băiat!

Insula Iubirii nici măcar nu a început și deja ne oferă subiecte explozive de bârfă. E clar! Se anunță o vară incendiară, iar acest sezon promite deja să fie unul de neuitat.

