Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă ai lucrat part-time (4 ore pe zi)?

Munca part-time poate avea un impact destul de important asupra modului în care este stabilită pensia. În cazul persoanelor care au avut contracte de 4 ore pe zi în perioada 2001–2007, vechimea luată în calcul nu se stabilește după aceleași criterii ca în prezent, ci ține cont de regulile aplicabile fiecărui interval de timp.

A lucrat mai mulți ani cu un contract de 4 ore pe zi. Însă, nu știe cât din această perioadă va fi luată în calcul la pensie. Situația este întâlnită în cazul multor români care au avut contracte cu timp parțial. Astfel că, vechimea nu se stabilește în același mod pentru toate perioadele lucrate.

Legislația privind munca part-time a trecut prin mai multe schimbări de-a lungul anilor. Perioada în care a fost încheiat contractul poate influența direct modul în care este calculată vechimea pentru pensie.

Munca de 4 ore și vechimea pentru pensie

Un astfel de caz este cel al unei persoane care a lucrat 4 ore pe zi, timp de șase ani, din 2001 până în 2007. La momentul pensionării, aceasta vrea să știe dacă perioada respectivă îi aduce șase ani de vechime sau dacă se ia în calcul doar jumătate, adică trei ani.

„Între 2001 și 2007 am lucrat cu un program de 4 ore pe zi. Se iau în calcul toți cei șase ani sau doar trei?”, a fost întrebarea adresată de o pensionară, care voia să știe dacă munca part-time îi reduce automat la jumătate vechimea acumulată pentru pensie.

Explicația oferită de specialist arată că răspunsul nu poate fi dat printr-un simplu calcul. Motivul este că regulile privind stabilirea stagiului de cotizare au fost modificate de-a lungul perioadei respective.

Potrivit informațiilor oficiale prezentate de Casa Națională de Pensii Publice, pentru activitatea desfășurată după 1 aprilie 2001 trebuie avute în vedere trei intervale distincte: 1 aprilie 2001 – 1 martie 2003, 1 martie 2003 – 1 iulie 2005 și perioada de după 1 iulie 2005.

Conform regulilor prezentate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pentru intervalul 1 aprilie 2001 – 1 martie 2003, modul de stabilire a stagiului de cotizare nu era condiționat de numărul de ore prevăzut în contract.

„În perioada 01.04.2001-01.03.2003, stagiul de cotizare se calculează corespunzător programului normal de lucru, indiferent de norma de lucru”, precizează reprezentanții CNPP, potrivit Newsweek.

Prin urmare, persoanele care au lucrat patru ore pe zi în acest interval nu trebuie să considere automat că perioada acumulată va fi redusă la jumătate. Faptul că activitatea s-a desfășurat cu timp parțial nu înseamnă, în baza regulii respective, că fiecare lună trebuie transformată în echivalentul unei jumătăți de lună de vechime.

Astfel, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și 1 martie 2003, calculul se face după regula aplicabilă programului normal de lucru, chiar dacă salariatul avea o normă redusă.

Câtă vechime rezultă, de fapt, din cei șase ani

Răspunsul nu este nici 3, nici automat 6 ani, deoarece perioada 2001–2007 este supusă unor reguli diferite. Dacă presupunem că persoana a lucrat fără întrerupere, cu un contract de 4 ore pe zi, calculul orientativ arată astfel:

1 aprilie 2001 – 1 martie 2003: perioada se ia în considerare ca la program normal;

1 martie 2003 – 1 iulie 2005: vechimea se stabilește proporțional cu timpul lucrat. Astfel că, 4 ore din 8 înseamnă aproximativ jumătate din interval;

1 iulie 2005 – 2007: se aplică regula bazată pe zilele lucrate și declarate.

Într-un exemplu simplificat, pentru șase ani lucrați, rezultatul ar fi de aproximativ 5 ani și o lună de stagiu. Totuși, calculul final depinde de datele exacte din actele de muncă și din evidențele transmise de angajator.

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