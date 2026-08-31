Nicolas Cage, iubirea secretă dintre „Acțiune!” și „Stop!”: Deborah Foreman spune după 43 de ani ce se întâmpla între ei

Au trecut mai bine de patru decenii de la Valley Girl, filmul din 1983 care i-a adus împreună pe Deborah Foreman și un Nicolas Cage aflat la începutul carierei, dar actrița nu a uitat deloc ceea ce se întâmpla între ei atunci când porneau camerele. Foreman, acum în vârstă de 63 de ani și retrasă din actorie încă din 1991, spune că între ea și Cage a existat de la început o „chimie” extraordinară, atât de naturală încât multe dintre gesturile lor romantice nici măcar nu fuseseră repetate. Cei doi inventaseră inclusiv un mic semnal secret care a ajuns în film, iar Foreman face astăzi o declarație surprinzătoare despre fostul său partener: „Nicolas Cage va fi iubirea vieții mele între cuvintele «Acțiune!» și «Stop!»”.

Deborah Foreman păstrează unele dintre cele mai frumoase amintiri din perioada în care a filmat Valley Girl. În pelicula din 1983, actrița o interpretează pe Julie Richman, o tânără care pare să aibă totul, până când începe să se întrebe dacă mai vrea să rămână alături de iubitul ei, Tommy.

Alături de ea apare Nicolas Cage, în rolul lui Randy, un punk care este exact opusul lui Tommy și care îi atrage imediat atenția lui Julie, chiar dacă nici relația cu el nu merge tocmai fără probleme.

Chimia dintre Deborah Foreman și Nicolas Cage a apărut imediat

Foreman își amintește cât de repede a devenit evidentă chimia dintre ea și Cage.

„Chimia era deja acolo. Iar atunci când ai genul acela de chimie, creativitatea pur și simplu ia foc”, povestește ea pentru PEOPLE.

Actrița spune că fiecare dintre ei îl inspira permanent pe celălalt în timpul filmărilor.

„Adică, oricum îți extragi creativitatea din ceea ce există în jurul tău. Așa că atunci când el făcea ceva, asta inspira ceva în mine, iar când eu făceam ceva, inspira ceva în el”, continuă Foreman.

Relația dintre cei doi pe platoul de filmare a devenit atât de bună încât au ajuns să-și inventeze propriile glume și chiar un semnal secret.

Nicolas Cage și Deborah Foreman aveau un semnal numai de ei știut

Semnul lor secret poate fi văzut chiar și în film, numai că spectatorul nu are de unde să știe ce înseamnă dacă Foreman nu îi dezvăluie povestea.

Iar partea amuzantă este că, după atâția ani, nici ea nu mai știe foarte bine de unde a pornit totul.

„Aveam chestia asta, nici măcar nu mai știu de unde a apărut, dar este în film. Nu este foarte evidentă decât dacă o arăt eu. Noi ne… nici măcar nu mai știu ce însemna. Dar ne ofeream unul altuia nasurile.”

Gestul fusese inventat pur și simplu de cei doi actori.

„Pur și simplu ne-a venit ideea. Așa că, dacă ne vedeți făcând asta, este pentru că el îmi oferea mie nasul lui, iar eu i-l ofeream pe al meu. Era doar o chestie complet întâmplătoare care ne făcea să murim de râs atunci când o făceam”, explică Foreman.

Actrița spune că a fost impresionată și de modul în care Cage și-a construit personajul.

„Avea și el mica lui trusă cu bunătăți pe care a adus-o acelui personaj. Așa că a fost minunat.”

Gesturile romantice dintre ei nici măcar nu fuseseră repetate

Privind filmul acum, Foreman este surprinsă de cât de „organice” par interacțiunile dintre ea și Nicolas Cage. Unele dintre gesturile care dau impresia unei intimități atent construite pentru cameră au apărut, de fapt, spontan.

„Am observat, când mă uit acum la film, cum eu inițiam anumite lucruri și totul era pur și simplu organic, pentru că mă simțeam foarte confortabil cu Nick. Îl luam în brațe în mod natural sau pur și simplu… sunt anumite lucruri pe care le-am observat în film și pe care nu le-am repetat deloc înainte.”

Tocmai această naturalețe a făcut ca experiența să rămână atât de importantă pentru ea după mai bine de 40 de ani.

„Nicolas Cage va fi iubirea vieții mele între Acțiune și Stop”

Foreman merge chiar mai departe atunci când vorbește despre legătura pe care a avut-o cu Nicolas Cage în timpul filmărilor.

„Am mai spus asta cu voce tare și o voi spune din nou: Nicolas Cage va fi iubirea vieții mele între cuvintele «Acțiune!» și «Stop!»”, declară actrița.

Pentru ea, experiența a reprezentat unul dintre acele momente rare pe care un actor nu are garanția că le va trăi vreodată în carieră.

„Am primit în dar ceva atât de extraordinar. Ca artist, spui: «Wow, asta nu i se întâmplă oricui». Este ceva de genul: «Doamne, omule, chiar a fost o perioadă specială din viața mea».”

Foreman consideră că Valley Girl continuă să funcționeze și astăzi tocmai pentru că vorbește despre una dintre experiențele pe care aproape toată lumea le poate înțelege.

„Valley Girl este această frumoasă scrisoare de dragoste adresată primei iubiri, iar eu am avut șansa să fac parte din ea.”

Deborah Foreman s-a retras din actorie în 1991

Cariera cinematografică a lui Nicolas Cage avea să explodeze în deceniile următoare, însă Deborah Foreman a ales un drum foarte diferit. Actrița s-a retras din actorie în 1991, la numai opt ani după apariția alături de Cage în Valley Girl.

Recent însă, filmul care a făcut-o cunoscută a reapărut într-un mod neașteptat în viața sa. Foreman a urcat pe scenă alături de trupa Modern English pentru a prezenta piesa „I Melt with You” în timpul unui concert recent.

Melodia este strâns legată de Valley Girl și de povestea de dragoste dintre personajele interpretate de Foreman și Cage.

„I Melt with You” a readus-o în atmosfera anilor ’80

Pentru Deborah Foreman, cântecul a devenit aproape inseparabil de amintirea primei iubiri și de perioada în care a fost realizat filmul.

„Cântecul acela este cântecul acelei perioade din viața oamenilor care au trăit anii ’80. Este legat de o poveste de dragoste care reprezintă prima iubire din viața ta”, spune ea.

Actrița consideră că tocmai caracterul universal al acelei experiențe explică de ce melodia și filmul încă provoacă emoție după atâția ani.

„Nu contează cine ești sau ce vârstă ai; toată lumea a trăit acea primă iubire.”

Foreman s-a aflat în public în timpul concertului și a cântat piesa împreună cu ceilalți spectatori, în timp ce Modern English se afla pe scenă.

„Eu eram acolo, în public, cântând melodia, iar ei ne-au lăsat să cântăm în timp ce se aflau pe scenă și, chiar și acum, cântecul continuă să aducă bucurie și iubire.”

După 43 de ani de la apariția Valley Girl și la 35 de ani după ce a renunțat la actorie, Deborah Foreman privește perioada petrecută alături de Nicolas Cage cu aceeași căldură.

Iar mesajul cu care încheie este unul simplu:

„Cred că avem nevoie de asta acum, în lumea asta. Avem nevoie de niște energie pozitivă.”

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