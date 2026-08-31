Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la inhibiții! Fostul fotbalist nu e gelos deloc!

Giani Kirita a profitat din plin de zilele însorite (și așa sunt cam ultimele, că vara e pe sfârșite) și a ieșit la plajă alături de iubita lui. Dar atenția nu a fost concentrată pe fostul fotbalist, pentru că partenera lui a demonstrat că, atunci când vine vorba despre bronz, inhibițiile pot rămâne fără probleme acasă. CANCAN.RO are imagini super tari!

Bruneta nu s-a complicat prea mult cu costumul de baie și a ales să facă topless, fără să pară câtuși de puțin deranjată de privirile curioșilor. Relaxată și lipsită de inhibiții, iubita lui Giani Kirita s-a întins confortabil pe șezlong și s-a pregătit temeinic pentru o sesiune serioasă de bronzat.

Pe de altă parte, nici Giani Kiriță nu a părut deloc deranjat de situație. Nici gelos! Dimpotrivă, se vedea că e mândru de brunețica lui!

Iubita lui Giani Kiriță a făcut spectacol pe plajă

Și pentru că un bronz uniform nu se obține doar cu răbdare, bruneta a trecut rapid la etapa următoare: uleiul de plajă. Și-a uns pielea cu atenție, hotărâtă să nu lase nicio porțiune nebronzată. Eh, aici ar fi putut să intervină Giani și să-și ajute puțin partenera. Să fie și el atent, să aibă grijă ca niciun locșor de pe trupul ei să nu rămână…neatins. Însă ea s-a descurcat și singură, fără probleme.

În tot acest timp, Giani Kirita părea să aibă propriul ritual de relaxare. Fostul fotbalist și-a savurat trabucul în tihnă și a privir în zare. La ce se gândea, nu știm exact. După ce și-a terminat ritualul cu trabucul, Giani s-a poziționat strategic lângă iubita sa, direct pe șezlong, la soare. Zici că erau la o competiție pentru cine obține bronzul perfect. Cei doi au părut complet relaxați și au profitat de atmosfera de vacanță, așa la sfârșit de vară. Cert este că apariția celor doi nu a fost una tocmai discretă. Iubita lui Kirita a atras atenția prin alegerea de a renunța la partea de sus a costumului de baie, dar vorba aceea: „Ce-i frumos, și lui Dumnezeu îi place!”

NU RATA – Giani Kiriță îi face praf pe cei de la Survivor All Stars! Fostul concurent Exatlon spune că le dă clasă din orice punct de vedere: „Mă uit la ăștia… Băi frate, niște morți”

Giani Kiriță, șocat de vestea morții Roxanei Moise. Cei doi au fost colegi la Exatlon: ”Am verificat să aflu dacă este real”