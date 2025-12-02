Giani Kiriță, șocat de vestea morții Roxanei Moise. Cei doi au fost colegi la Exatlon: ”Am verificat să aflu dacă este real”

Vestea morții Roxanei Moise, fostă concurentă Exatlon, a șocat pe toată lumea. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de doar 39 de ani. Șocat de veștile triste a fost și Giani Kiriță. Cei doi au fost colegi în cadrul show-ului din Dominicană și au făcut o echipă bună. Fostul fotbalist a crezut inițial că totul este o glumă proastă.

Fostă handbalistă de performanță și instructor de Kangoo Jumps, Roxana Moise a devenit cunoscută publicului larg în anul 2018, atunci când a participat la show-ul Exatlon, filmat în Republica Dominicană. Tot acolo Roxana l-a cunoscut și pe Giani Kiriță. Au jucat împreună pe traseu și au reușit să aducă o victorie importantă.

Giani Kiriță, șocat de veste morții Roxanei Moise

Roxana Moise a lăsat o amintire plăcută în memoria fiecărui coleg de la Exatlon. Printre cei care au cunoscut-o s-a numărat și Giani Kiriță. Veștile triste au ajuns și la urechile lui, iar fostul fotbalist a reacționat imediat.

Inițial, acesta nu a putut cred ce s-a întâmplat și a avut impresia că totul este o glumă cât se poate de proastă. A pus imediat mâna pe telefon, iar atunci când a înțeles realitatea a fost copleșit. Giani Kiriță are numai cuvinte de laudă la adresa Roxanei și spune despre ea că a fost un sportiv desăvârșit.

„Am fost șocat, nu mi-a venit să cred. De fapt, nu am vrut să cred că s-a întâmplat așa ceva. Am pus mâna pe telefon și am verificat să aflu dacă este real. Din păcate, era adevărat. Roxana a murit! A fost o fată foarte bună, îmi aduc aminte de momentul în care a venit în Exatlon, la Războinici, și am unit echipele, jucam împreună pentru România. Era exact genul acela de sportiv perfect, era foarte bună, cu suflet, așa cum îmi doream eu. O dăruire extraordinară pentru echipă. În plus, m-a ascultat mereu când îi spuneam ce să facă, și România a câștigat atunci. Ce să spun, e o veste tristă. Te lasă fără cuvinte. Condoleanțe familiei, Roxana era un om extraordinar”, a declarat Giani Kiriță.

A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Trei copii au rămas acum orfani de mamă

Giani Kiriţă vrea să dea lovitura în 2025: „Nu s-a întâmplat niciodată”. Fostul dinamovist spune ”pas” petrecerilor de Crăciun: îşi ia revanşa de anul nou!

Foto: Social media