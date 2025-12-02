Acasă » Știri » Cauza morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon

Cauza morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon

De: Alina Drăgan 02/12/2025 | 17:20
Cauza morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Cauza morții Roxanei Moise /Foto: Social media
Este doliu după ce Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon, s-a stins din viață. Vestea tristă a decesului a luat prin surprindere pe toată lumea. Aceasta a murit la vârsta de doar 39 de ani. Deși nu a vorbit despre asta, în ultimul timp viața Roxanei a fost un calvar din cauza unei boli nemiloase. Care este cauza decesului?

Fostă handbalistă de performanță și instructor de Kangoo Jumps, Roxana Moise a devenit cunoscută publicului larg în anul 2018, atunci când a participat la show-ul Exatlon, filmat în Republica Dominicană. În ultima perioadă, Roxana ieșise din atenția publică și asta pentru că se confrunta cu o boală grea, ce i-a adus în cele din urmă și moartea.

Roxana Moise și-ar fi găsit sfârșitul din cauza unei boli nemiloase, o afecțiune oncologică localizată la nivelul creierului. A încercat să lupte cu cancerul, a făcut chimioterapie, însă în cele din urmă corpul ei a cedat. Femeia a lăsat în urmă trei copii și un soț.

„Ai fost un om curajos, dedicat și mereu gata să îi ridici pe ceilalți”

Vestea morții Roxanei Moise a luat prin surprindere pe toată lumea. Cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc și nu pot accepta încă faptul că nu o să o mai vadă niciodată. Familia acesteia este distrusă de durere și se pregătește acum să o conducă pe ultimul drum. Mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

„Nu cred așa cevaaa… Deci nu cred! Ai fost o luptătoare, Roxi… Dumnezeu să te odihnească în împărăția cerurilor! Multă putere familiei. R crunt!; Sincere condoleanțe! Dumnezeu să te odihnească, Roxana! Ai lăsat în urma ta o durere imensă! Condoleanțe familiei!;

Astăzi, gândurile noastre se întorc cu recunoștință și dor spre tine, cea care ai luminat viețile noastre cu bunătatea, energia și pasiunea ta. Ai fost mai mult decât o prietenă și o colegă – ai fost un om curajos, dedicat și mereu gata să îi ridici pe ceilalți atunci când aveau nevoie. În sala de sport, în competiții sau în momentele simple de zi cu zi, ai lăsat o amprentă pe care nimeni nu o va putea șterge. Determinarea, zâmbetul tău și felul în care vedeai lumea continuă să ne inspire, chiar și acum, când te plângem. O să ne lipsești enorm, dar știm că povestea ta rămâne vie în inimile noastre. Drum lin, draga mea prietenă!”, sunt câteva dintre mesajele scrise de cei care au cunoscut-o pe Roxana Moise.

Foto: Social media

