Doliu în lumea televiziunii! A murit la doar 28 de ani, după o luptă cu o boală nemiloasă

De: Andreea Stăncescu 02/12/2025 | 08:54
O prezentatoare a murit la 28 de ani / Sursa foto: Social media

Moartea fulgerătoare a unei prezentatoare a lăsat în urmă multă durere pentru cei care au cunoscut-o și i-au apreciat prezența pe micile ecrane. La doar 28 de ani, tânăra care își cucerise audiența cu zâmbetul ei luminos și cu profesionalism s-a stind mult prea devreme. 

Prezentatoarea Raquel Escalante, în vârstă de doar 28 de ani a zguduit profund lumea televiziunii și pe toți cei care îi urmăreau activitatea. Ea era recunoscută pentru naturalețea cu care apărea pe post și pentru entuziasmul pe care îl transmitea în fiecare emisiune, s-a stins neașteptat, lăsând în urmă o imensă durere.

Deși în fața camerelor dădea dovadă de optimism, tânăra se confrunta în tăcere cu o boală grea. Fosta Miss Guatemala Intercontinental se lupta de ceva timp cu cancerul. În ultima perioadă, starea ei s-a agravat rapid, iar eforturile medicilor nu au reușit să îi salveze viața.

Sursa foto: Social media

Familia a cerut liniște și respect în aceste clipe copleșitoare, în timp ce colegi de breaslă, prieteni și telespectatori și-au exprimat durerea prin numeroase mesaje.

Postul de televiziune pentru care lucra a confirmat pierderea printr-o comunicat. Pe rețelele sociale s-au adus multe omagii din partea celor care au cunscut-o.

,,Familia TV Azteca Guate își exprimă profunda tristețe pentru plecarea lui Raquel Escalante, care nu a fost doar o prezentatoare talentată, ci și o lumină ce a umplut de bucurie, profesionalism și căldură umană fiecare loc în care a ajuns. Astăzi ne luăm rămas-bun de la o colegă, o prietenă și o ființă extraordinară, care a lăsat o amprentă în sufletele tuturor. Zâmbetul ei, energia ei și pasiunea cu care comunica vor rămâne mereu în amintirea noastră și în inimile celor care au avut privilegiul de a o cunoaște. Suntem alături de familia ei, de cei dragi și de toți cei care au admirat-o și au prețuit-o cu respect și afecțiune în aceste momente dureroase. Mulțumim, Raquel, pentru strălucirea pe care ne-ai dăruit-o. Moștenirea ta va trăi mereu printre noi.”, a transmis trustul TV din care moderatoarea făcea parte.

