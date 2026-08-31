Locul din Spania unde intri pentru artă și rămâi la vin sub măslini! Insula ascunsă la care ajungi numai pe apă

Spania pare o destinație în care marile comori artistice au fost deja puse pe hartă: Prado, Reina Sofía și Thyssen la Madrid, Guggenheim la Bilbao, Gaudí și Picasso la Barcelona. Și totuși, în largul insulei Menorca se ascunde un petic de pământ care combină arta contemporană, istoria, grădinile mediteraneene și mesele leneșe lângă mare. Illa del Rei, sau Insula Regelui, poate fi vizitată doar în anumite luni ale anului și are încă un ingredient care face excursia specială: aici se ajunge numai cu barca.

Spania este una dintre marile destinații europene pentru iubitorii de artă. Madridul are Prado, Reina Sofía și Thyssen, Bilbao și-a transformat Guggenheimul într-un simbol al orașului, iar Barcelona își leagă identitatea culturală de nume precum Gaudí și Picasso. Dar una dintre cele mai neobișnuite destinații artistice ale țării nu se găsește într-un mare oraș și nici măcar pe continent.

Chiar în largul coastei insulei Menorca există o insuliță care pare rezultatul unei combinații între un parc de sculptură, o grădină mediteraneeană, o fortăreață istorică și un loc de vis unde poți lua prânzul lângă mare.

Illa del Rei, al cărei nume se traduce prin „Insula Regelui”, este ascunsă la vedere, poate fi vizitată doar câteva luni pe an și are o particularitate care face excursia și mai interesantă: se poate ajunge aici numai cu barca.

Aventura începe chiar cu drumul cu barca

Illa del Rei se află în portul Mahón, în Menorca, și poate deveni cu ușurință o alternativă la clasica zi petrecută pe plajă. Înainte de a ajunge aici, turiștii pot descoperi străzile de culoarea mierii din Ciutadella, restaurantele cu tapas și plajele care au făcut celebră insula Menorca. Pentru cei care vor însă ceva diferit, mica insulă dedicată artei oferă o experiență aflată departe de traseele turistice obișnuite.

Din zona Villa Le Blanc, aflată pe coasta sudică a Menorcăi, drumul până în pitorescul port Mahón, presărat cu mori de vânt, durează aproximativ 15 minute.

Illa del Rei poate fi zărită de cealaltă parte a portului, însă ultima parte a călătoriei trebuie făcută pe apă. Vizitatorii urcă într-o ambarcațiune-navetă de un galben fluorescent, imposibil de ratat, iar traversarea durează aproximativ 15 minute. La sosire îi așteaptă un țărm stâncos, umbrit de palmieri, chiparoși și măslini, precum și priveliști spectaculoase asupra mării.

În anumite ocazii, atmosfera poate deveni chiar mai excentrică. În timpul festivităților organizate cu ocazia încoronării regelui Charles al III-lea, de exemplu, vizitatorii au fost întâmpinați inclusiv de un cimpoier scoțian aflat pe debarcader, muzica sa răsunând pe insulă.

Frumoasă, excentrică și imprevizibilă, Illa del Rei își dezvăluie personalitatea încă din momentul coborârii din barcă.

O insulă minusculă cu o istorie uriașă

Pentru dimensiunile sale reduse, Illa del Rei are o istorie surprinzător de bogată. Trecutul locului se întinde pe mai multe secole, iar cel mai spectaculos monument este vechiul spital militar construit în secolul al XVIII-lea, în perioada în care Menorca se afla sub control britanic.

Coridoarele din piatră au aspectul unui decor cinematografic: puțin fortăreață din Outlander, puțin avanpost naval și puțin castel mediteraneean uitat de lume.

Insula are chiar și o legătură cu începuturile Marinei Statelor Unite. Portul Mahón s-a numărat printre primele baze de peste hotare folosite de navele americane la începutul anilor 1800.

Astăzi, o mare parte din zona istorică a insulei a fost restaurată cu grijă de voluntari. Vizitatorii se pot plimba prin încăperile conservate, unde sunt expuse artefacte istorice, picturi, sculpturi, inclusiv o spectaculoasă sirenă din bronz, mai mare decât un om, și vechi instrumente medicale.

Iar acestea din urmă nu sunt tocmai pentru cei slabi de inimă.

Unele dintre ustensilele chirurgicale de epocă, de la ferăstraie vechi până la instrumente metalice a căror întrebuințare poate pune imaginația la lucru, sunt de-a dreptul înspăimântătoare. Din fericire, ferestrele oferă priveliști spectaculoase asupra mării pentru cei care preferă să-și mute repede privirea de la vechiul arsenal medical.

Hauser & Wirth a transformat insula într-o destinație europeană pentru artă

La doar câțiva pași de vechiul spital, atmosfera se schimbă brusc. Zidurile din piatră vechi de secole lasă loc galeriilor contemporane. Aici se află Hauser & Wirth Menorca, centrul de artă contemporană care, după deschiderea sa în 2021, a transformat Illa del Rei într-una dintre cele mai neobișnuite destinații artistice din Europa.

Galeria este amenajată în clădirile fostului spital naval și, privită din exterior, aproape că se camuflează în peisajul insulei, cu zidurile sale de piatră în tonuri de teracotă și acoperișurile din țiglă. Aleile umbrite duc spre uși moderne din sticlă, iar în interior peisajul se schimbă complet: pereți albi, tavane boltite înalte și spații expoziționale inundate de lumina Mediteranei.

Chiar și pentru cei care nu sunt mari pasionați de artă contemporană, cadrul în care sunt prezentate lucrările poate justifica singur călătoria până pe insulă.

Sculpturi uriașe lângă mare și celebrul păianjen al lui Louise Bourgeois

Expozițiile se schimbă de la un sezon la altul și combină sculptura, pictura, instalațiile video și lucrările imersive. Galeriile interioare găzduiesc expoziții care pot fi inspirate de mediul natural al insulei, în timp ce grădinile cu vedere spre mare devin spațiu de expunere pentru sculpturi monumentale.

Printre lucrările prezentate aici s-a numărat și unul dintre spectaculoșii păianjeni ai artistei Louise Bourgeois.

Vizitatorii pot participa la tururi ghidate în limba engleză, în timpul cărora sunt explicate lucrările și poveștile din spatele acestora, un detaliu important mai ales în cazul artei contemporane, unde contextul poate deveni o parte esențială a operei. Există însă suficient timp și spațiu și pentru explorarea galeriilor în ritm propriu.

Deși spațiile expoziționale pot fi animate, experiența este foarte diferită de aglomerația marilor muzee spaniole. Atmosfera poate crea senzația unui acces aproape privilegiat la o colecție privată, unul dintre avantajele unei destinații artistice ascunse pe o insulă.

Grădini mediteraneene și o șopârlă pe care nu o găsești oriunde

Între clădirile galeriilor și spitalul istoric se întind grădini superbe, amenajate cu măslini, chiparoși, plante cu flori specifice regiunii și alei umbrite cu vedere spre port. Insula face parte din cadrul protejat al Rezervației Biosferei Menorca, astfel încât natura ocupă un loc la fel de important ca arta și istoria. Printre micile surprize ale locului se numără și șopârla de zid a lui Lilford, o specie endemică a Insulelor Baleare care poate fi întâlnită aici.

Illa del Rei este unul dintre acele locuri în care vizitatorii pot petrece ore întregi fără să urmărească neapărat un program: o plimbare prin grădini, câteva minute privind marea sau pur și simplu o pauză la umbra măslinilor pot deveni parte din experiență.

Dar insula găzduiește și numeroase evenimente speciale.

Concerte, teatru, pictură și evenimente pentru copii

De-a lungul sezonului sunt organizate concerte, ateliere de scriere și pictură și chiar spectacole de teatru construite în jurul sculpturilor în aer liber. Există inclusiv sesiuni speciale de meșteșuguri și povești destinate copiilor.

Unul dintre evenimentele cu adevărat neobișnuite organizate aici a coincis cu festivitățile dedicate încoronării regelui Charles al III-lea. Atunci au apărut cimpoaiele și alte manifestări festive cu tematică britanică, explicabile și prin istoria insulei.

A fost, desigur, o ocazie specială, însă programul cultural sezonier continuă să ofere motive suplimentare pentru a vizita Illa del Rei dincolo de galerii și monumentele istorice.

La Cantina, locul unde un prânz rapid se poate transforma în două ore

Unul dintre cele mai bune moduri de a încheia o vizită pe Illa del Rei este o masă pe insulă. Cantina Menorca are toate ingredientele unui restaurant mediteraneean de vacanță: mese așezate la umbra măslinilor, briză de mare, preparate locale și băuturi reci, într-un decor care nu încurajează deloc graba.

Meniul pune accentul pe ingredientele locale din Menorca și pe preparatele mediteraneene bogate în fructe de mare, multe dintre ele gândite pentru a fi împărțite la masă.

Printre specialitățile care merită încercate se numără orezul negru cu sepie, creveții roșii de Menorca prăjiți, crochetele de pui cu salvie și vinurile locale. Un prânz planificat să dureze puțin se poate transforma foarte ușor în două ore petrecute sub măslini. În jurul restaurantului sunt așezate pe iarbă și scaune de camping orientate spre apă, unde vizitatorii își pot continua pauza cu un pahar de vin sau o cafea în față. Și tocmai acesta pare să fie modul potrivit de a descoperi Illa del Rei.

Ritmul încetinește, marea rămâne permanent în fundal, iar traseul trece printre sculpturi contemporane, grădini mediteraneene și ziduri vechi de secole. Marile comori artistice ale Spaniei nu se găsesc întotdeauna în Madrid, Barcelona sau Bilbao. Uneori se ascund pe o insulă minusculă din Mediterană, iar pentru a ajunge la ele trebuie doar să te urci într-o barcă.

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