Prognoza meteo azi, 31 august 2026. Ultima noapte de vară face scandal! După 36 de grade, furtunile lovesc mai multe regiuni ale țării

Ultima zi a verii calendaristice vine cu vreme foarte caldă în cea mai mare parte a României și chiar caniculă în vest și sud-vest. Luni, 31 august, temperaturile vor urca până la aproximativ 36 de grade în Câmpia de Vest, iar în Crișana, Banat, sud-vestul Transilvaniei și vestul și sudul Olteniei disconfortul termic va fi ridicat. Ziua va fi predominant însorită, însă noaptea spre marți, 1 septembrie, vremea începe să se schimbe în nord-vest, vest și parțial în centru, unde vor apărea averse, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Bucureștiul va avea parte de o zi călduroasă, cu 32–33 de grade.

Vremea în România

Luni, 31 august, România încheie vara calendaristică sub semnul căldurii. Temperaturile se vor menține deosebit de ridicate în majoritatea regiunilor, iar în Crișana, Banat, sud-vestul Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei va fi caniculă. Disconfortul termic va deveni ridicat, iar indicele temperatură-umezeală, ITU, va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil până la senin în cea mai mare parte a țării. Excepția o va reprezenta zona montană, unde temporar se vor aduna norii și vor apărea averse în general slabe, de 5–10 l/mp, fiind posibile și descărcări electrice.

După lăsarea serii, vremea începe să se schimbe. În timpul nopții de luni spre marți, înnorările se vor accentua treptat în regiunile nord-vestice și parțial în vest și centru. Aici vor apărea averse moderate cantitativ și descărcări electrice. Se vor acumula în general 5–10 l/mp, iar izolat cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp. Pe suprafețe restrânse vor fi condiții de grindină. În timpul averselor, vântul poate avea intensificări de scurtă durată și chiar aspect de vijelie, cu rafale în general de 40–55 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și aproximativ 36 de grade în Câmpia de Vest. Minimele nopții vor coborî până la 10–11 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în sudul Banatului vor rămâne la aproximativ 22 de grade. Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Tendința de vreme mai caldă decât normalul perioadei în vest și sud-vest se păstrează și la începutul lunii septembrie, potrivit estimărilor meteorologice pentru săptămâna 31 august – 6 septembrie.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

Vestul țării va fi polul căldurii în ultima zi de august. În Banat și Crișana va fi caniculă, iar în Câmpia de Vest termometrele vor indica până la aproximativ 36 de grade.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va putea depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În sudul Banatului va fi foarte cald inclusiv noaptea, când minimele se vor situa în jurul valorii de 22 de grade.

Ziua va fi predominant însorită, însă tocmai aici se va produce una dintre cele mai importante schimbări ale vremii în cursul nopții. Norii se vor înmulți în nord-vest și vest, vor apărea averse și descărcări electrice, iar izolat se pot acumula 15–20 l/mp.

Furtunile pot fi însoțite de rafale de 40–55 km/h și, pe suprafețe restrânse, de grindină.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia și sud-estul țării, luni va fi o zi autentică de vară, chiar dacă în calendar este ultima. Temperaturile vor fi ridicate, cerul va fi variabil până la mai mult senin, iar probabilitatea apariției ploilor va fi redusă. În zonele de câmpie, maximele vor trece de 30 de grade, iar după-amiaza va fi foarte caldă. Vântul va sufla în general slab până la moderat.

Spre deosebire de vestul și nord-vestul țării, unde furtunile își vor face apariția în cursul nopții, în sud și sud-est vremea se va menține în general stabilă.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi una dintre cele mai fierbinți regiuni ale țării. În vestul și sudul regiunii va fi caniculă, cu disconfort termic ridicat și un indice temperatură-umezeală care va ajunge în jurul pragului critic de 80 de unități și îl poate depăși ușor. Cerul va fi variabil până la senin în cea mai mare parte a regiunii. Doar spre zona montană vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice.

La Craiova, temperaturile pot ajunge luni la aproximativ 34–35 de grade, după încălzirea accentuată din ultimele zile ale lunii august. Riscul de ploaie rămâne redus în oraș, fenomenele de instabilitate fiind mai probabile în nordul Olteniei și în zona montană.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea va fi călduroasă și în general frumoasă. Cerul va fi variabil până la senin, iar estul și nord-estul țării nu se vor afla printre regiunile vizate de instabilitatea atmosferică mai accentuată din timpul nopții. Temperaturile vor urca peste 30 de grade în numeroase zone, însă căldura nu va avea intensitatea celei din Banat, Crișana și vestul Olteniei.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar spre dimineața zilei de marți, izolat, se poate forma ceață.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Centrul țării va avea parte de contraste termice importante. În sud-vestul Transilvaniei va fi caniculă, în timp ce estul regiunii va avea unele dintre cele mai scăzute temperaturi nocturne din România. În timpul zilei, la munte se vor forma temporar înnorări și vor apărea averse în general slabe, de 5–10 l/mp, posibil însoțite de descărcări electrice.

Noaptea, instabilitatea atmosferică va ajunge parțial și în centrul țării. Vor fi averse și descărcări electrice, iar izolat cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp. În timpul furtunilor sunt posibile rafale de 40–55 km/h și, pe suprafețe restrânse, grindină.

În depresiunile din estul Transilvaniei se va răci puternic după apus, iar minimele pot coborî până la 10–11 grade.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dacă vestul țării va fierbe, litoralul va avea parte de o cu totul altă atmosferă. Dobrogea va avea vreme predominant frumoasă, cu cer variabil până la senin și vânt slab până la moderat. Pe litoral, temperatura maximă va fi de aproximativ 26 de grade, cea mai scăzută maximă prognozată la nivel național.

Diferența dintre litoral și Câmpia de Vest va ajunge astfel la aproximativ 10 grade. Pentru cei care și-au păstrat ultimele zile de concediu pentru sfârșitul lui august, litoralul va oferi temperaturi mult mai plăcute decât regiunile vestice și sud-vestice.

Vremea în București

În Capitală, ultima zi de august va fi călduroasă și predominant însorită. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 32–33 de grade, astfel că după-amiaza va fi una foarte caldă.

Noaptea, valorile termice vor scădea considerabil, iar minima se va situa între 14 și 17 grade.

Bucureștiul nu se va afla în zona principală de instabilitate atmosferică prognozată pentru noaptea de luni spre marți, aceasta urmând să afecteze cu precădere nord-vestul, vestul și parțial centrul țării.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, luni va fi o zi caldă, cu temperaturi în jurul pragului de 30 de grade. Spre seară și mai ales în cursul nopții, probabilitatea de averse și descărcări electrice va crește, pe măsură ce instabilitatea atmosferică va cuprinde nord-vestul și parțial centrul țării.

La Timișoara, ultima zi de august va fi caniculară. Maximele se vor situa în jurul valorii de 35–36 de grade, în contextul în care Câmpia de Vest va reprezenta cea mai fierbinte zonă a României. Noaptea vor crește șansele pentru averse și descărcări electrice.

La Iași, vremea va fi călduroasă și predominant frumoasă, cu temperaturi de aproximativ 31–32 de grade în timpul după-amiezii. Cerul va fi variabil până la senin, iar fenomenele de instabilitate vor fi puține.

La Craiova, căldura se va intensifica, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 34–35 de grade. Orașul se află în apropierea arealului din vestul și sudul Olteniei unde este prognozată caniculă.

La Constanța, vremea va fi mult mai plăcută decât în interiorul țării. Temperatura maximă pe litoral va fi de aproximativ 26 de grade, iar cerul va fi predominant senin.

La Brașov, temperaturile se vor situa în jurul valorii de 28–29 de grade în timpul zilei, însă noaptea va deveni sensibil mai răcoroasă. În zona Carpaților vor fi posibile averse și descărcări electrice, iar spre noapte instabilitatea atmosferică se poate accentua.

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