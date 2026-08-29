Orașul european care păstrează vremea de vară și în octombrie. Temperaturile pot ajunge la 24°C

Orașul european care păstrează vremea de vară și în octombrie. Temperaturile pot ajunge la 24°C
Orașul european care păstrează vremea de vară și în octombrie. Temperaturile pot ajunge la 24°C
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Există un oraș în Europa unde vara pare că nu se mai termină! În octombrie, temperaturile pot ajunge la 24°C, iar soarele strălucește ore întregi. Este destinația care le poate face cu ochiul celor care vor să fugă de frig și să prelungească vacanța chiar și după ce toamna și-a intrat în drepturi.

Dacă frigul, ploile și hainele groase nu sunt încă pe placul tău, această destinație din sudul Europei poate fi alegerea ideală pentru o vacanță de toamnă. Orașul combină vremea generoasă cu străzi pline de istorie, restaurante, port, obiective spectaculoase și suficient de multe locuri de explorat pentru un city break reușit.

Vara pare că nu se termină în acest oraș

Destinația a fost desemnată cel mai însorit oraș din Europa, cu o medie impresionantă de 283 de ore de soare în fiecare lună. Iar vestea bună pentru cei care vor să fugă de toamnă este că, în octombrie, temperaturile medii pot ajunge la 24°C.

Este vorba despre Cartagena, oraș-port aflat în sud-estul Spaniei. Destinația reușește să combine vremea caldă cu un decor spectaculos, o istorie bogată și atmosfera specifică orașelor spaniole. Spre deosebire de alte destinații extrem de populare din Spania, Cartagena poate fi o variantă mai liniștită pentru turiștii care vor să descopere țara fără să se lovească la fiecare pas de aglomerația marilor orașe.

Orașul european care păstrează vremea de vară și în octombrie. Temperaturile pot ajunge la 24°C

Orașul european care păstrează vremea de vară și în octombrie. Temperaturile pot ajunge la 24°C

Totuși, orașul nu este deloc necunoscut. Cartagena se află pe traseele unor vase de croazieră, iar portul reprezintă unul dintre punctele importante pentru cei care vor să exploreze zona.

Cum poți ajunge aici

Pentru cei care aleg avionul, aeroportul din Murcia se află la aproximativ o oră de mers cu mașina. În Cartagena există numeroase variante de cazare, de la apartamente și case de vacanță până la hoteluri. Iar odată ajunși acolo, turiștii au suficiente motive să lase pentru câteva zile grija temperaturilor scăzute și să se bucure de soare.

Orașul este o adevărată provocare pentru pasionații de istorie. Printre cele mai importante obiective se află teatrul roman, un loc care îi poartă pe vizitatori într-o altă epocă. În apropiere se găsește și muzeul dedicat sitului, unde poate fi descoperită povestea monumentului și munca depusă pentru conservarea lui. O altă atracție este „Casa de la Fortuna” („Casa Norocului”), care oferă o imagine asupra vieții cotidiene din perioada romană.

Cartagena are și zone de plajă, chiar dacă acestea nu rivalizează neapărat cu celebrele întinderi de nisip din Barcelona sau Alicante. În schimb, orașul este perfect pentru o escapadă în care vrei să combini plimbările cu mâncarea bună și obiectivele turistice. O zi poate începe cu o plimbare prin oraș, poate continua cu o oprire la un bar de tapas și se poate încheia pe promenada portului, printre iahturi și vase de croazieră.

Pentru cei care vor să fugă câteva zile de frigul instalat în alte zone ale Europei, combinația este greu de ignorat: soare, temperaturi de până la 24°C și un oraș plin de istorie.

Topul celor mai însorite destinații din Europa

  1. Cartagena, Spania
  2. Malaga, Spania
  3. Sevilla, Spania
  4. Alicante, Spania
  5. Murcia, Spania
  6. Catania, Italia
  7. Santa Cruz de Tenerife, Spania
  8. Cordoba, Spania
  9. Atena, Grecia
  10. Mallorca, Spania

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