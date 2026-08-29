Pensia după 35 de ani de muncă versus 45 de ani. Exemple pentru salarii de 4.000 și 7.000 de lei

Mulți angajați din România amână momentul pensionării fără să știe concret câți bani câștigă pentru fiecare an suplimentar de muncă. Diferențele sunt consistente: în funcție de vechimea totală și de nivelul salariului, pensia finală poate crește cu sute sau chiar mii de lei pe lună dacă depășești pragul minim de 35 de ani de cotizare. Mecanismul actual de calcul arată clar că anii în plus au o valoare financiară reală.

Pensia din 2026 se calculează pe baza numărului total de puncte acumulate în carieră, înmulțit cu valoarea punctului de referință. Noua lege elimină împărțirea la stagiul complet de cotizare, procedură folosită anterior. Valoarea punctului de referință este de 81 de lei, stabilită în 2024 și menținută neschimbată în 2026, după ce indexarea anuală cu inflația a fost suspendată.

Pensia după 35 de ani de muncă versus 45 de ani

Punctajul lunar se obține raportând salariul brut la câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. Pentru 2026, acest indicator este de 9.192 de lei, valoare aplicată din 30 martie. Un salariu egal cu această medie generează un punct lunar, iar punctajul anual este media punctajelor lunare.

Un element esențial este bonusul pentru stagiile lungi de cotizare. După 25 de ani de muncă se acordă 0,5 puncte suplimentare pe an, după 30 de ani se acordă 0,75 puncte pe an, iar după 35 de ani fiecare an aduce un punct întreg. Acest mecanism explică de ce diferența dintre 35 și 45 de ani de activitate este mult mai mare decât ar sugera o simplă proporție.

Exemple pentru salarii de 4.000 și 7.000 de lei

Pentru un salariu brut constant de 4.000 de lei, punctajul lunar este de aproximativ 0,435. La 35 de ani de muncă rezultă aproximativ 21,5 puncte totale, echivalentul unei pensii de circa 1.740 de lei. La 40 de ani se ajunge la aproximativ 28,7 puncte, adică în jur de 2.322 de lei. La 45 de ani, punctajul urcă la 35,8, ceea ce înseamnă aproximativ 2.903 lei.

Pentru un salariu brut de 7.000 de lei, punctajul lunar este de aproximativ 0,762. La 35 de ani de cotizare se acumulează aproximativ 32,9 puncte, cu o pensie estimată la 2.666 de lei. La 40 de ani se ajunge la 41,7 puncte, adică aproximativ 3.379 de lei. La 45 de ani, punctajul total este de 50,5, ceea ce duce pensia la aproximativ 4.093 de lei.

Aceste simulări arată că zece ani suplimentari de muncă peste pragul minim cresc pensia cu aproximativ 67% în cazul unui salariu de 4.000 de lei și cu aproximativ 54% în cazul unui salariu de 7.000 de lei. Creșterea este semnificativă, chiar dacă nu duce la o dublare a venitului. Indiferent de nivelul salarial, bonusul pentru anii de peste 35 de ani rămâne decisiv: fiecare an aduce un punct întreg în plus, ceea ce poate influența major decizia de a continua activitatea profesională.

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