A murit Doina Caramzulescu, vocea emblematică a Radio Vacanța. Jurnalista avea 79 de ani

Doina Caramzulescu, „Doamna Radio Vacanța”, s-a stins din viață la 79 de ani! Vocea care a însoțit generații întregi de români în verile petrecute la mare a amuțit pentru totdeauna, lăsând în urmă o poveste impresionantă despre radio, libertate și acele vacanțe care, pentru mulți, însemnau o evadare într-o lume cu totul aparte.

Vestea morții sale lasă în urmă o tăcere greu de înlocuit în lumea radioului românesc. Doina Caramzulescu a fost una dintre vocile care au construit povestea Radio Vacanța, postul de la Mamaia care a devenit, în timp, un adevărat simbol al verilor petrecute pe litoral. A fost printre primii crainici și realizatori ai postului și a rămas legată de Radio Vacanța aproape trei decenii.

Doina Caramzulescu s-a stins din viață

Doina Caramzulescu absolvise Facultatea de Limbi Străine și a intrat în lumea radioului la doar 22 de ani. Prima sa misiune importantă a fost în cadrul emisiunilor politice pentru străinătate, unde programele erau realizate în 13 limbi.

Ajunsă la Mamaia, a întâlnit o atmosferă pe care avea să o poarte în suflet pentru tot restul vieții. Corneliu Leu, primul redactor-șef al Radio Vacanța, i-a propus să rămână pe litoral până la sfârșitul sezonului, după ce decisese să renunțe la schimbarea oamenilor din două în două săptămâni.

„Eu m-am săturat! Este un balamuc, nu mai vreau să vină lumea pe serii, și am hotărât că cine vine acum rămâne până la sfârșitul sezonului. Vrei să rămâi?”, a întrebat-o el.

„Eu atâta am așteptat. Mă simțeam foarte bine aici. Era altă atmosferă. În țara asta comunistă, la mare, aveai sentimentul că respiri alt aer. Oamenii puteau să vorbească mai liber. Începusem chiar să visăm la posibilitatea unor excursii în Occident. Magazinele aveau marfă mai multă ca înainte și găseam chiar mărfuri occidentale”, a spus Doina.

A rămas. Și, fără să știe atunci, începea una dintre cele mai importante povești ale vieții sale.

Radio Vacanța, locul unde românii simțeau că lumea e mai aproape

Lansat oficial în 1967, Radio Vacanța a devenit rapid un fenomen. Programele erau transmise în engleză, franceză, germană, rusă și italiană, iar postul era considerat unul aparte în Europa de Sud-Est.

În spatele microfonului s-au aflat numeroși oameni care au făcut istorie în radioul românesc. Printre ei s-au numărat Paul Grigoriu, Rodica Simonica Grigoriu, Ioana Nițescu, Marian Bistrițeanu, Gabriela Langada, Dan Dumitrescu, Carmen Săndulescu și Alecu Marciuc.

Doina Caramzulescu și Paul Grigoriu au realizat inclusiv programe speciale de duminică, iar în 1976 au fost implicați într-o emisiune care a dat startul celebrelor concursuri cu premii ale postului. Pentru ascultători, însă, Radio Vacanța însemna mai mult decât o listă de emisiuni.

Într-o perioadă în care accesul la muzica occidentală era limitat, undele radioului aduceau melodii, limbi străine și povești dintr-o lume pe care mulți români o puteau doar imagina. Iar în centrul acestei lumi sonore se afla și vocea Doinei Caramzulescu.

Cu timpul, publicul i-a oferit un nume care avea să rămână: „Doamna Radio Vacanța”.

Ea nu a privit niciodată radioul ca pe o simplă meserie. Pentru Doina Caramzulescu, apropierea de microfon era o bucurie autentică. La început visase la teatru. În adolescență, după ce a recitat „Scrisoarea a III-a” de Mihai Eminescu, a crezut că scena ar putea fi drumul ei. A încercat admiterea la teatru, însă nu a reușit. În cele din urmă, a ales limba engleză și radioul.

Privind în urmă, era convinsă că totul s-a întâmplat exact așa cum trebuia.

„Se pare că am citit-o atât de bine, cu atâta suflet, cu atâta pathos, încât toată clasa a tăcut din gură. Și atunci mi-a venit mie ideea să mă fac actriță. Bine că nu m-am făcut, că nu aș fi avut talent. Am dat la teatru și am căzut cu surle și trâmbițe și sunt fericită că am căzut… Am făcut eu socoteala ce știu să fac și am dat la engleză. Eu sunt convinsă că există un destin pentru fiecare, cu bune și cu rele, și că ceea ce ne este dat, asta aveam!”, a spus ea.

Au venit anii grei, dar vocea a continuat să se audă

Dacă anii ’70 au fost perioada în care Radio Vacanța a cunoscut o libertate culturală aparte, deceniul următor a adus restricții tot mai apăsătoare. Muzica românească trebuia să ocupe o parte importantă din program, au apărut limitări editoriale și presiuni politice, iar chiar existența programului în forma sa consacrată a fost pusă sub semnul întrebării.

În ciuda tuturor acestor schimbări, Radio Vacanța și-a păstrat locul în inimile ascultătorilor. Existau și momente aparent simple, dar care au rămas în memoria celor care lucrau acolo. Copiii care se pierdeau pe plajă erau aduși la sediul Radio Vacanța, iar părinții lor erau căutați prin intermediul emisiunilor. Pentru unii, acea voce din difuzor putea însemna, pur și simplu, regăsirea unui copil.

După 1990, Doina Caramzulescu a continuat să lucreze pentru Radio Vacanța până în 1995. A organizat spectacole în aer liber și a rămas apropiată de locul care îi marcase existența profesională. Mamaia nu mai era doar litoralul unde fusese trimisă să lucreze. Devenise „a doua casă”. Acolo își găsise vocația, acolo întâlnise publicul care avea să o transforme într-o voce memorabilă și tot acolo trăise unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei sale.

VEZI ȘI: Doliu în presă! Jurnalista Alina Mitrache a murit: „Un om atât de deosebit”

Doliu în presa din România! A murit George Enache