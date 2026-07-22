Doliu în presa din România! A murit George Enache

Este doliu în jurnalismul românesc! George Enache, cunoscut de colegi drept Gigi Enache, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani.

Renumitul jurnalist de radio George Enache a încetat din viață în noaptea zilei de marți, 21 iulie 2026, la vârsta de 77 de ani. După o carieră de peste 40 de ani, Gigi va rămâne în amintirea publicului drept vocea caldă și melodioasă care a putut fi auzită în emisiuni precum „Matinal”, „Obiectiv România” și „Studio deschis”.

George Enache a murit la 77 de ani

În 1994, jurnalistul s-a alăturat echipei Radio România Actualități, unde a continuat activitatea timp de aproximativ 20 de ani, până la pensionare. Vocea sa a putut fi auzită în emisiuni precum „Studio deschis”, „Matinal”, „Pulsul zilei”, „Deschis duminica” și „Obiectiv România”. George Enache lasă în urmă o carieră dedicată radioului și o moștenire jurnalistică importantă.

După prezențele in emisiunile scenarizate a fost redactor in secția de Copii și tineret la importantul Program 3, cu reportaje din toată țara la ‘Seară pentru tineret’ sau ‘Antena tineretului’, legându-și numele de vestitul Club al adolescenților sau emisiuni precum ‘Sub zodia metaforei’.

„În 2012, la emisiunea ‘Deschis duminica’, pe care a realizat-o timp de mai mulți ani, deschidea seria ‘Cronicile Olimpiene’. ‘Cei care le-au fost fideli ascultători în perioade de referință ale radioului public își vor aminti cu bucurie de Ion Ghițulescu și Paul Grigoriu, iar cei mai tineri, care n-au apucat poate să-i audă până acum, vor avea ocazia să descopere două personalități pentru care meseria de jurnalist a fost mai mult decât viață’, spunea George Enache. Păstrăm în fonoteca Radio câteva dintre emisiunile realizate de George Enache și unii dintre ascultători își amintesc vocea sa caldă și melodioasă – și poate mai ales felul în care metaforele își găseau loc în fiecare dintre comentariile sale admirabile. Îi păstrăm vie amintirea și memoria! Condoleanțe familiei și fiului său, care i-a urmat pasiunea pentru Radio, jurnalistul Costin Enache!”, se arată într-un comunicat al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

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