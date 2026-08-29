Laura Cosoi și-a creștinat cea de-a cincea fiică. Primele imagini de la botezul Ninei

Astăzi, 29 august, Laura Cosoi și familia ei au trăit un moment cu totul special. Mezina familiei, Nina, cea mai mică dintre cele cinci fiice ale actriței, a fost creștinată, iar întreaga zi a fost marcată de emoție și bucurie.

Primele imagini de la botez au apărut deja, surprinzând atmosfera festivă și reuniunea familiei într-un cadru restrâns.

Laura Cosoi și-a creștinat cea de-a cincea fiică

Evenimentul are loc în Maramureș, locul unde au fost creștinate și celelalte fiice ale Laurei Cosoi, transformând această alegere într-o tradiție de familie. Actrița, soțul ei și cele cinci fetițe au purtat ținute albe, marcând simbolic momentul important.

Familia și prietenii apropiați au fost alături de ei, iar ziua a avut o încărcătură emoțională puternică, fiind un moment de sărbătoare pentru toți cei prezenți.

Printre invitați s-a aflat și Adela Popescu, care a transmis un mesaj emoționant pentru micuța Nina și pentru întreaga familie.

„Să fiți fericiți, dragii noștri, în noua formulă. Iar Nina să vă umple viețile, ca și surorile ei, cu soare și voie bună”, a spus vedeta, marcând astfel un gest de susținere și prietenie.

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