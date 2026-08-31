Adio vacanță, bun venit tuse și nas înfundat! Dr. Mihai Craiu îi pregătește pe părinți pentru întoarcerea copiilor în colectivitate

Mai sunt doar câteva zile până când copiii se întorc în colectivitate, iar odată cu ghiozdanele, uniformele și emoțiile primei zile apare și spaima bine cunoscută de părinți: „Iar încep răcelile!”. Dr. Mihai Craiu, unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți medici pediatri din România, îi pregătește pe părinți pentru sezonul de viroze care vine odată cu începerea creșei, grădiniței și școlii. Pediatrul are însă un mesaj menit să mai domolească panica: în cazul copiilor mici, tusea care însoțește o răceală și secrețiile nazale poate fi un mecanism firesc și util, prin care organismul încearcă să curețe căile respiratorii.

Începe școala, începe și marea grijă a părinților: răcelile

Septembrie vine cu un scenariu pe care foarte mulți părinți îl cunosc deja. Copilul intră sau revine în colectivitate, iar după entuziasmul primelor zile pot apărea nasul care curge și tusea care îi pune imediat pe adulți pe jar.

Dr. Mihai Craiu spune că această îngrijorare este foarte răspândită. Ba chiar există date culese în rândul părinților care arată cât de tare îi sperie tusea copilului. Potrivit medicului, două treimi dintre părinții intervievați în cadrul unei cercetări realizate pentru lucrarea de licență a unei studente s-au declarat mult sau foarte mult speriați atunci când copilul tușește.

„Mai e puțin și începe școala și voi, părinții, vă gândiți așa, undeva, cu un pic de îngrijorare: «Of, iarăși o să înceapă răcelile și va veni tusea.Să știți că nu sunteți singuri. Două treimi din părinții pe care i-am intervievat-de altfel, o studentă de-a noastră și-a făcut lucrarea de licență despre îngrijorările parentale privind febra și tusea-sunt speriați mult și foarte mult atunci când copilul lor tușește. Deci nu sunteți singuri.”

De ce tușesc atât de mult copiii mici când sunt răciți

Tusea poate suna alarmant pentru un părinte, mai ales noaptea sau atunci când persistă, dar dr. Mihai Craiu atrage atenția asupra unui lucru important în cazul copiilor foarte mici.

Un copil de doi, trei sau patru ani nu are încă toate deprinderile pe care le are un adult. Mulți nu știu să-și sufle corect nasul, câte o nară pe rând, și nici să elimine prin expectorație secrețiile.

În aceste condiții, atunci când răceala produce secreții la nivelul căilor respiratorii superioare, organismul trebuie să găsească o modalitate de a le elimina. Iar una dintre aceste modalități este tocmai tusea.

„Ok. Pentru astăzi, un singur lucru vreau să vă spun: atâta vreme cât un copil mic, de 2, 3, 4 ani, începe să frecventeze creșa sau grădinița și nu știe nici să-și sufle nasul, nară cu nară, nici să expectoreze, este foarte normal să tușească atunci când este răcit, când are secreții în căile aeriene superioare…”

Tusea poate fi modul prin care copilul își curăță căile respiratorii

Mesajul pediatrului schimbă puțin perspectiva din care părinții ar trebui să privească tusea asociată unei răceli. În situația descrisă de medic, tusea nu este doar simptomul care îi ține treji pe părinți și îi face să se gândească imediat la ce este mai rău. Ea are și un rol practic: îl ajută pe copil să mobilizeze și să elimine secrețiile pe care încă nu știe să le gestioneze voluntar.

Mai mult, după cum explică dr. Mihai Craiu, acest mecanism contribuie la protejarea căilor respiratorii inferioare de secrețiile care se pot scurge din partea superioară a aparatului respirator.

„…pentru că aceasta este singura modalitate de a scăpa de aceste secreții, de a proteja căile aeriene inferioare de scurgerea acestora.”

Așadar, înainte de debutul noului an școlar și de inevitabila revenire a virozelor de colectivitate, mesajul dr. Mihai Craiu pentru părinți este unul simplu: în contextul unei răceli cu secreții, faptul că un copil mic tușește poate fi un răspuns firesc al organismului și o modalitate prin care acesta încearcă să-și curețe căile respiratorii.

Desigur, explicația medicului se referă la situația descrisă de el și nu înseamnă că orice tip de tuse trebuie ignorat. O tuse severă sau însoțită de dificultăți de respirație, colorație albăstruie a buzelor, stare generală foarte alterată ori alte simptome îngrijorătoare necesită evaluare medicală.

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