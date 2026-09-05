Jill Biden, ironii la adresa Melaniei Trump. Cum arăta biroul Primei Doamne când a ajuns la Casa Albă: „Ponosit și tern”

Jill Biden, ironii la adresa Melaniei Trump. Cum arăta biroul Primei Doamne când a ajuns la Casa Albă: „Ponosit și tern”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Jill Biden a lansat o serie de săgeți la adresa Melaniei Trump în timp ce își amintea de perioada petrecută la Casa Albă. Fosta Primă Doamnă a povestit că, atunci când s-a mutat în Aripa de Est în 2021, biroul pe care îl preluase după Melania era „ponosit și tern” și susține că predecesoarea sa nu îl folosise pentru a lucra.

Jill Biden, în vârstă de 75 de ani, a făcut declarațiile în podcastul „Dinner’s on Me”, realizat de actorul Jesse Tyler Ferguson, în timp ce vorbea despre memoriile sale, „View From the East Wing”. Episodul a fost publicat marți, 1 septembrie.

Fosta Primă Doamnă a povestit că iubea Aripa de Est a Casei Albe și a susținut că a fost ultima soție de președinte care a lucrat efectiv în biroul respectiv înainte ca această parte a clădirii să fie demolată.

Fără să o numească direct pe Melania Trump, Jill Biden a afirmat că „ocupanta anterioară” nu folosise biroul pentru a lucra, relatează RadarOnline.

„Când ne-am mutat acolo, ocupanta anterioară nu folosise biroul pentru a lucra. Era cam ponosit și tern și am spus: «Nu pot să aduc oameni aici»”, a povestit Jill Biden.

Jill Biden a decis să redecoreze biroul

Nemulțumită de felul în care arăta spațiul, Jill Biden a apelat la designerul de interior Mark Sikes pentru a reamenaja biroul.

Fosta Primă Doamnă spune că își dorea un spațiu elegant, dar în același timp confortabil, în care persoanele pe care le primea să nu aibă senzația că trebuie să respecte un protocol rigid.

„Vreau ca oamenii să vină și să simtă că este elegant, dar și să se simtă confortabil, ca și cum s-ar putea trânti pur și simplu pe canapea”, i-a spus ea designerului.

Jill Biden a ocupat biroul din Aripa de Est în perioada 2021-2025. Clădirea a fost demolată în octombrie 2025, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, pentru a face loc proiectului unei noi săli de bal.

Jill Biden regretă că nu a luat obiectele din birou

Fosta Primă Doamnă spune că, dacă ar fi știut ce urma să se întâmple cu Aripa de Est, ar fi cumpărat obiectele pe care le alesese pentru birou și le-ar fi luat cu ea la plecarea de la Casa Albă.

„Dacă aș fi știut, probabil aș fi cumpărat tot ce era în acel birou și aș fi luat cu mine. Dar cine a știut?”, a spus Jill Biden.

Ea a povestit și că, în ultimele ore petrecute la Casa Albă, înainte de revenirea lui Donald Trump la putere în ianuarie 2025, a primit un telefon prin care i s-a oferit posibilitatea de a cumpăra, la preț întreg, diferite obiecte aflate pe rafturile din Aripa de Est.

Potrivit lui Jill Biden, i s-a spus că obiectele pe care nu le cumpăra și care purtau numele Biden urmau să fie distruse după plecarea familiei. Fosta Primă Doamnă a considerat situația „aproape nepoliticoasă și arogantă” și spune că a cumpărat numeroase obiecte, pe care ulterior le-a oferit inclusiv copiilor și nepoților săi.

CITEȘTE ȘI:

Ce s-ar întâmpla cu Melania Trump dacă Donald Trump ar muri în timpul mandatului. Scenariul analizat de presa americană

Melania Trump i-a transmis un mesaj lui Kate Middleton prin Regina Camilla. Ce cuvinte i-a șoptit prima-doamnă a SUA

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bianca Iotu, la un pas să fie ispită la Insula iubirii 2026. Cum s-a schimbat totul și a ajuns în cuplu cu Remi Dobre
Bianca Iotu, la un pas să fie ispită la Insula iubirii 2026. Cum s-a schimbat totul și a ajuns în cuplu cu Remi Dobre
Motivul pentru care Royal Deea, celebra tiktokeriță, a dispărut din mediul online: „Am aflat că am cancer la sân”
Motivul pentru care Royal Deea, celebra tiktokeriță, a dispărut din mediul online: „Am aflat că am cancer la sân”
Prințul Marco a ”turbat” când a văzut ispitele masculine. Atacuri directe la Cătălin și Narcis: ”Domnul Brînză mă sfidează”
Prințul Marco a ”turbat” când a văzut ispitele masculine. Atacuri directe la Cătălin și Narcis: ”Domnul Brînză mă sfidează”
Se lasă cu scandal între Marcel și Prințul. Cum l-a ironizat Marco pe soțul Arminei, când a aflat că are nunta programată
Se lasă cu scandal între Marcel și Prințul. Cum l-a ironizat Marco pe soțul Arminei, când a aflat că are nunta programată
Înșelătorie în numele familiei lui Costeluș de la Clejani. Fratele tiktoker-urului, apel către internauți
Înșelătorie în numele familiei lui Costeluș de la Clejani. Fratele tiktoker-urului, apel către internauți
28 de euro nota de plată, dar reacția chelnerilor i-a lăsat fără cuvinte
Mediafax
28 de euro nota de plată, dar reacția chelnerilor i-a lăsat fără cuvinte
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Gandul.ro
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Speli haine duminica? Un preot lămurește definitiv când e păcat și când e voie
Adevarul
Speli haine duminica? Un preot lămurește definitiv când e păcat și când e voie
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Digi24
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Furat acum 7 ani, găsit la sute de kilometri de casă. Revederea care a emoționat pe toată lumea
Mediafax
Furat acum 7 ani, găsit la sute de kilometri de casă. Revederea care a emoționat pe toată lumea
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport.ro
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel”
Click.ro
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel”
Scandal-monstru în avion. Pasagerii s-au văzut obligați să lege cu bandă adezivă un bărbat recalcitrant
Digi24
Scandal-monstru în avion. Pasagerii s-au văzut obligați să lege cu bandă adezivă un bărbat recalcitrant
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Gandul.ro
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Mediafax Italia
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.