Jill Biden, ironii la adresa Melaniei Trump. Cum arăta biroul Primei Doamne când a ajuns la Casa Albă: „Ponosit și tern”

Jill Biden a lansat o serie de săgeți la adresa Melaniei Trump în timp ce își amintea de perioada petrecută la Casa Albă. Fosta Primă Doamnă a povestit că, atunci când s-a mutat în Aripa de Est în 2021, biroul pe care îl preluase după Melania era „ponosit și tern” și susține că predecesoarea sa nu îl folosise pentru a lucra.

Jill Biden, în vârstă de 75 de ani, a făcut declarațiile în podcastul „Dinner’s on Me”, realizat de actorul Jesse Tyler Ferguson, în timp ce vorbea despre memoriile sale, „View From the East Wing”. Episodul a fost publicat marți, 1 septembrie.

Fosta Primă Doamnă a povestit că iubea Aripa de Est a Casei Albe și a susținut că a fost ultima soție de președinte care a lucrat efectiv în biroul respectiv înainte ca această parte a clădirii să fie demolată.

Fără să o numească direct pe Melania Trump, Jill Biden a afirmat că „ocupanta anterioară” nu folosise biroul pentru a lucra, relatează RadarOnline.

„Când ne-am mutat acolo, ocupanta anterioară nu folosise biroul pentru a lucra. Era cam ponosit și tern și am spus: «Nu pot să aduc oameni aici»”, a povestit Jill Biden.

Jill Biden a decis să redecoreze biroul

Nemulțumită de felul în care arăta spațiul, Jill Biden a apelat la designerul de interior Mark Sikes pentru a reamenaja biroul.

Fosta Primă Doamnă spune că își dorea un spațiu elegant, dar în același timp confortabil, în care persoanele pe care le primea să nu aibă senzația că trebuie să respecte un protocol rigid.

„Vreau ca oamenii să vină și să simtă că este elegant, dar și să se simtă confortabil, ca și cum s-ar putea trânti pur și simplu pe canapea”, i-a spus ea designerului.

Jill Biden a ocupat biroul din Aripa de Est în perioada 2021-2025. Clădirea a fost demolată în octombrie 2025, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, pentru a face loc proiectului unei noi săli de bal.

Jill Biden regretă că nu a luat obiectele din birou

Fosta Primă Doamnă spune că, dacă ar fi știut ce urma să se întâmple cu Aripa de Est, ar fi cumpărat obiectele pe care le alesese pentru birou și le-ar fi luat cu ea la plecarea de la Casa Albă.

„Dacă aș fi știut, probabil aș fi cumpărat tot ce era în acel birou și aș fi luat cu mine. Dar cine a știut?”, a spus Jill Biden.

Ea a povestit și că, în ultimele ore petrecute la Casa Albă, înainte de revenirea lui Donald Trump la putere în ianuarie 2025, a primit un telefon prin care i s-a oferit posibilitatea de a cumpăra, la preț întreg, diferite obiecte aflate pe rafturile din Aripa de Est.

Potrivit lui Jill Biden, i s-a spus că obiectele pe care nu le cumpăra și care purtau numele Biden urmau să fie distruse după plecarea familiei. Fosta Primă Doamnă a considerat situația „aproape nepoliticoasă și arogantă” și spune că a cumpărat numeroase obiecte, pe care ulterior le-a oferit inclusiv copiilor și nepoților săi.

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