Motivul pentru care Royal Deea, celebra tiktokeriță, a dispărut din mediul online: „Am aflat că am cancer la sân”

Motivul pentru care Royal Deea, celebra tiktokeriță, a dispărut din mediul online: „Am aflat că am cancer la sân”
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Andreea a învins cancerul /Foto: Instagram
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Ioana Andreea, una dintre tiktokerițele celebre din România, și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. După o absență îndelungată, bruneta, cunoscută pe TikTok sub numele de Royal Deea, a dezvăluit care a fost motivul pentru care a stat departe de mediul online. Se pare că aceasta a trecut printr-o încercare extrem de grea. A fost diagnosticată cu cancer la sân și a dus o luptă grea cu boala. A ieșit însă învingătoare, iar acum a vorbit despre momentele grele prin care a trecut.

Andreea era foarte populară pe TikTok, acolo unde făcea live-uri și reușise să adune o comunitate mare de fani. Însă, în urmă cu un an, tânăra a dispărut brusc, iar fanii ei s-au întrebat ce s-a întâmplat cu ea. Ei bine, se pare că aceasta a aflat că suferă de cancer, iar pentru ea a început o luptă grea. Acesta fiind și motivul dispariției de pe TikTok.

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„Anul trecut, fotografia aceasta surprindea ceea ce avea să fie ultimul meu live. La momentul respectiv, nu aveam nicio idee că a doua zi urma să aflu că am cancer la sân. Până atunci, viața mea era normală. Apoi, într-o singură zi, totul s-a schimbat. Am aflat că trebuia să fiu operată de urgență și că urma să înceapă o luptă despre care nu știam cât va fi de grea”, a mărturisit Andreea.

Royal Deea, mărturisire neașteptată /Foto: TikTok

Creatoarea de conținut a dus o luptă grea cu boala

După ce a aflat de diagnosticul greu, pentru Andreea a început un adevărat calvar. A fost operată, iar recuperarea a fost una extrem de grea. Iar atunci când credea că a scăpat de probleme, medicii au venit cu noi vești ce au dărâmat-o.

„După prima mea operație, abia reușeam să mă ridic singură din pat și fiecare mișcare era un efort. Mă durea foarte tare, iar mâna stângă aproape că nu o puteam folosi deloc. Nu puteam să o ridic nici măcar puțin.

Eram slăbită, speriată și încercam să înțeleg tot ceea ce se întâmplase atât de repede. În urmă cu puțin timp mă luptam cu frica de operație, iar acum eram acolo, după ea, încercând să-mi găsesc puterea să mă ridic și să merg mai departe. Nu știam atunci câte lucruri mai aveam de înfruntat… știam doar că trebuia să continui”, a mai spus Andreea.

Andreea a aflat că are cancer la sân /Foto: Instagram

După prima operație, Andreea a primit o veste care a îngenunchiat-o. Se confrunta cu o formă agresivă de cancer și existau trei focare. Astfel, a urmat o altă operație și a început chimioterapie. Procesul a fost unul lung și chinuitor, cu dureri și multe lacrimi. Tratamentul i-a slăbit corpul, și-a pierdut părul și unghiile și simțea că o să piardă lupta.

„După excizie, am mers la consult crezând că, poate, de data aceasta lucrurile se vor liniști. Dar atunci am primit una dintre cele mai grele vești: existau trei focare de cancer, un cancer destul de agresiv, iar situația era mai serioasă decât îmi imaginasem. Aveam nevoie de chimioterapie.

Cred că acela a fost momentul în care am cedat cel mai mult. M-am întrebat dacă voi putea să trec prin asta, dacă voi rezista tratamentului și dacă voi avea puterea să duc totul până la capăt. Mi-a fost foarte greu să accept ideea că urma să fac chimioterapie.

Chimioterapia nu a fost doar o serie de ședințe pe care trebuia să le fac. A fost o perioadă în care corpul meu a trecut prin foarte multe. Simțeam că îmi arde pur și simplu fața, aveam stări de rău foarte puternice și nenumărate efecte adverse care apăreau de la un tratament la altul. Uneori mă simțeam atât de rău încât îmi era greu să fac lucruri simple sau să mă ridic din pat. Fiecare zi venea cu o nouă stare, o nouă durere sau o nouă frică”, a mai mărturisit aceasta.

 

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Andreea a învins cancerul

În cele din urmă, povestea Andreei a avut un final fericit. Aceasta a reușit să câștige lupta cu boala grea. Acum, bruneta a început o nouă viață și este cât se poate de recunoscătoare că a trecut peste cea mai grea încercare a vieții sale.

„Ziua în care au venit rezultatele PET-CT-ului și domnul doctor mi-a spus că toate organele sunt în regulă și că am învins cancerul a fost una dintre cele mai puternice zile din viața mea. M-am uitat la cer și am plâns. Am plâns de fericire, de recunoștință și pentru toate momentele prin care am trecut.

Am mers în biserică și i-am mulțumit lui Dumnezeu că m-a salvat, că mi-a dat puterea să merg mai departe și că am reușit să înving această boală. (…) Poate am pierdut prieteni, poate am pierdut oameni pe care îi consideram familie. Am văzut cine îmi este cu adevărat aproape și cine a ales să plece atunci când mi-a fost cel mai greu. Dar, cel mai important, nu m-am pierdut pe mine.

Astăzi mă bucur de viață mai mult decât oricând. Privesc lucrurile altfel, iubesc mai mult, apreciez fiecare zi și sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă. Sunt mai puternică decât am fost vreodată. Acesta este motivul pentru care am fost absentă din mediul online. Am avut o luptă de dus în viața reală. Și astăzi pot, în sfârșit, să spun cu toată inima: am învins. Iar de acum începe o nouă etapă. (…) Știu că recuperarea nu se întâmplă peste noapte, dar fiecare zi în care mă simt puțin mai bine este o victorie”, a mai scris Andreea, în mediul online.

 

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