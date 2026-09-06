Jennifer Aniston nu se grăbește să se căsătorească cu Jim Curtis. Care este motivul?

Jennifer Aniston nu se grăbește să se căsătorească cu Jim Curtis. Care este motivul?
Sursa foto: Profimedia
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Jennifer Aniston și iubitul ei, Jim Curtis, nu se grăbesc să se căsătorească, potrivit unei surse. Dar au demonstrat cât de serioasă este relația lor, organizând împreună primul lor eveniment public. Află detalii!

Jennifer Aniston nu se grăbește să se căsătorească

Fosta actriță din „Friends”, în vârstă de 57 de ani, și Jim, hipnotizator și coach de dezvoltare personală în vârstă de 50 de ani, formează un cuplu de peste un an. Prietenii lor au mărturisit recent că îndrăgostiții sunt mulțumiți cu modul în care relația lor decurge și nu se grăbesc să facă pasul cel mare.

„Îi permit relației să evolueze în ritmul ei și sunt mult mai puternici, mai pozitivi și mai încrezători că stilurile lor de viață și prioritățile sunt compatibile [decât erau în urmă cu un an]. Au purtat discuții despre viitorul lor pe termen lung. Se bucură de momentul prezent. Niciunul dintre ei nu simte nevoia să forțeze lucrurile sau să stabilească un termen”, a mărturisit o sursă pentru Us Weekly.

Jennifer Aniston l-a cunoscut pe fiul lui Jim

Coach-ul de dezvoltare are un fiul pe nume Jim din relația cu fosta lui soție, Rachel Napolitano. Potrivit presei internaționale, Jennifer l-a cunoscut deja pe băiat.

„Jen l-a întâlnit pe fiul lui și îl consideră minunat. Se concentrează pe construirea unei relații de durată. Amândoi simt că au găsit persoana care îi înțelege. Pur și simplu, funcționează”, susține sursa menționată anterior.

Se pare că cei doi îndrăgostiți, care au fost căsătoriți anterior, nu ar spune nu unui alt mariaj. Cu toate acestea, nu se gândesc să facă pasul cel mare momentan. Sursa susține că aceștia nu își doresc o nuntă mare și cu fast, ci una modestă și la care să participe cele mai apropiate persoane.

„Este chiar deschisă (n.r. Jennifer) ideii de a face ceva foarte discret, cum ar fi să fugă împreună și să se căsătorească în secret”, a mai adăugat sursa citată.

Ce dramă a trăit iubitul lui Jennifer Aniston

Jennifer și Jim au avut recent o apariție publică împreună, la New York, unde ea l-a intervievat înainte de lansarea noii sale cărți, „The Book of Possibility”. Jim a vorbit despre drama pe care a trăit-o și pe care nu o va uita niciodată.

În jurul vârstei de 20 de ani, a fost diagnosticat cu leziuni la nivelul măduvei spinării. Acestea au provocat leziuni nervoase cronice și paralizie parțială, experiență pe care a descris-o drept „un punct extrem de jos al vieții mele”.

„M-am trezit într-o noapte la spital, pentru că aveam dureri atât de puternice în corp, iar la camera de gardă din New York am stat 13 ore. Era probabil în jur de ora 2 dimineața când a venit asistenta și am întrebat-o: «O să mă vadă medicul? Pentru ce îmi faceți investigații?». Iar ea mi-a spus: «Este vorba despre un diagnostic chiar aici». Și a fost un diagnostic foarte înfricoșător.”

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