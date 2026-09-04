Prințul Harry vrea să facă un film despre Diana, la 30 de ani de la moartea ei. De ce ar fi furios Prințul William

Prințul Harry vrea să facă un film despre Diana, la 30 de ani de la moartea ei. De ce ar fi furios Prințul William
Prințul Harry vrea să facă un film despre Diana, la 30 de ani de la moartea ei. De ce ar fi furios Prințul William
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Prințul Harry ar pregăti un film despre mama sa, Prințesa Diana, pentru anul 2027, când se vor împlini trei decenii de la moartea acesteia. Ducele de Sussex ar fi început deja să contacteze persoane care au cunoscut-o pe Diana, însă proiectul nu ar fi deloc pe placul fratelui său, Prințul William.

Prințul Harry ar intenționa să dedice o mare parte din următoarele 12 luni realizării unui film pentru televiziune despre viața și moștenirea Prințesei Diana.

Producția ar urma să fie lansată în 2027, anul în care se împlinesc 30 de ani de la moartea mamei sale. Diana a murit pe 31 august 1997, în urma accidentului de mașină produs la Paris.

Harry ar fi început deja să contacteze prieteni ai Prințesei Diana și alte persoane care au cunoscut-o, pentru a le convinge să participe la proiect, potrivit informațiilor publicate de jurnalistul și biograful regal Richard Kay și preluate de Page Six.

De ce l-ar deranja pe Prințul William filmul pregătit de Harry

Potrivit relatării, una dintre probleme ar fi modul în care Harry vorbește în ultimii ani despre ce a lăsat mama sa în urmă.

În cercul lui William ar exista nemulțumiri față de impresia că ducele de Sussex încearcă să se poziționeze drept principalul continuator al moștenirii Dianei, în timp ce fratele său a ales să fie mult mai rezervat în declarațiile publice despre aceasta.

Richard Kay susține că această abordare riscă să creeze impresia că legătura lui Harry cu Diana ar fi fost mai importantă decât cea a lui William cu mama lor.

„Prințesa Diana a fost mama a doi băieți. Dar, dacă îi urmărești pe Harry și Meghan, ai putea fi iertat dacă ai crede că a fost mama unuia singur”, a afirmat jurnalistul.

William avea 15 ani când Diana a murit, iar Harry avea 12 ani. Ambii au vorbit de-a lungul timpului despre impactul pe care pierderea mamei lor l-a avut asupra vieților lor.

Potrivit sursei, William nu ar fi implicat în noul proiect pregătit de fratele său.

Harry s-ar fi apropiat tot mai mult de familia Prințesei Diana

Planurile pentru film apar într-o perioadă în care Harry ar încerca să consolideze legăturile cu rudele sale din familia Spencer, din care provenea mama sa.

În timpul vizitelor sale recente în Marea Britanie, ducele ar fi petrecut timp cu membri ai familiei materne și ar fi vizitat Althorp, proprietatea familiei Spencer, unde se află mormântul Prințesei Diana.

Potrivit relatărilor presei britanice, Harry ar vedea legătura cu familia Spencer drept o parte importantă a identității sale și a relației pe care continuă să o aibă cu memoria mamei sale.

Această apropiere ar avea o semnificație și mai mare în contextul relației deteriorate cu William și cu alți membri ai familiei regale.

Harry și William au realizat împreună un documentar despre mama lor

Situația este foarte diferită de cea de acum zece ani. În 2017, când s-au împlinit 20 de ani de la moartea Prințesei Diana, Harry și William au participat împreună la realizarea documentarului „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”.

Cei doi frați au vorbit atunci despre copilăria lor, despre relația cu mama lor și despre felul în care moartea acesteia i-a afectat.

De atunci, relația dintre Harry și William s-a deteriorat profund. Ducele de Sussex a făcut publice numeroase detalii despre conflictele cu fratele său, inclusiv în memoriile „Spare”, publicate în 2023.

Harry a susținut în carte inclusiv că William l-a atacat fizic în timpul unei confruntări din 2019 și a descris mai multe episoade care au contribuit la ruptura dintre cei doi.

Noul proiect despre Diana ar urma astfel să fie realizat într-un context complet diferit față de documentarul din 2017, de această dată fără colaborarea dintre cei doi fii ai acesteia.

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