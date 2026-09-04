Mitzuu și Ariana, părinți pentru prima oară! Foștii concurenți Power Couple au făcut marele anunț: „Suntem extrem de fericiți”

Bucurie mare pentru foștii concurenți de la Power Couple! Mitzuu și Ariana au făcut un anunț la care nimeni nu se aștepta. Se pare că aceștia urmează să devină părinți. Vestea cea mare au dat-o în mediul online, acolo unde au o comunitate mare de fani. Cei doi sunt în culmea fericirii și așteaptă cu nerăbdare momentul în care o să își strângă bebelușul în brațe pentru prima oară.

Mitzuu și Ariana formează un cuplu de aproximativ șase ani, iar acum au decis să își ducă relația la nivelul următor. De ceva timp, aceștia își doreau să devină părinți, iar visul le-a fost îndeplinit. Astăzi, 4 septembrie, cuplul a făcut anunțul cel mare, iar vestea a fost primită cu multă bucurie de fanii lor din mediul online.

Cei doi au postat câteva fotografii cu prima ecografie, iar acestea au fost însoțite de o descriere grăitoare, care a luat prin surprindere pe toată lumea: „Mini-Mitzuu vine la iarnă!”.

Mitzuu și Ariana, părinți pentru prima oară

Foștii concurenți de la Power Couple sunt acum în al nouălea cer. Cei doi își doreau să devină părinți și au decis că anul acesta este momentul potrivit. Cum Mitzuu și Ariana sunt ambii youtuberi, aceștia au documentat totul într-un vlog în care au dat mai multe detalii despre sarcină.

„Anul ăsta am zis să nu mai facem prank-uri și să încercăm să devenim părinți pe bune, pentru că ne doream asta din tot sufletul. Suntem extrem de fericiți. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ce urmează să fie un Mitzanu sau Mitzana Junior. Am fost la o primă ecografie și un prim control. Totul este perfect la 12 săptămâni. A ieșit totul bine din punct de vedere al rezultatelor. Absolut totul este perfect și asta mă bucură maxim”, a mărturisit Mitzuu, în cadrul vlogului.

Cu peste un milion de abonați pe YouTube, Mihai Georgescu, cunoscut ca Mitzuu, este unul dintre cei mai faimoși creatori de conținut din România. Și-a început cariera postând gameplay-uri, iar după ce a devenit popular a trecut la vloguri. De asemenea, iubita lui, Ariana, este youtuber în domeniul beauty și lifestyle.

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Foto: Instagram