A fost cutremur în România la 7:04! Unde s-a simțit seismul

A fost cutremut în România! În dimineața zilei de duminică, 6 septembrie, la ora 07:04, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat producerea unui seism în județul Buzău, la o adâncime de 149,5 kilometri.

Potrivit datelor seismologilor de la Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs duminică dimineață, 6 septembrie, la ora 07.04, în județul Buzău și a avut magnitudinea 4,1 şi intensitatea II, la o adâncime de 149,6 kilometri.

Cutremurul din 6 septembrie a avut magnitudinea de 4,1

Cutremurul a avut loc la 54 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 59 de kilometri est de Braşov, 61 de kilometri sud de Buzău, 65 de kilometri sud de Focşani şi 75 de kilometri nord de Ploieşti.

Cutremurul este cel mai recent dintr-o serie de mișcări seismice înregistrate în zona Vrancea. Pe 31 august au avut loc cinci seisme, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4. În ziua de 1 septembrie au fost raportate alte două cutremure, cu magnitudinile 3,3 și 3. Zona Vrancea este una dintre principalele regiuni seismice ale României, iar cutremurele produse la adâncime mare pot fi resimțite pe arii extinse.

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