Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Jim Curtis, detalii neștiute din relația cu Jennifer Aniston. Cum gestionează tensiunile din cuplu

Jim Curtis, detalii neștiute din relația cu Jennifer Aniston. Cum gestionează tensiunile din cuplu

De: Daniel Matei 23/02/2026 | 00:50
Jim Curtis, detalii neștiute din relația cu Jennifer Aniston. Cum gestionează tensiunile din cuplu
Sursa foto: Profimedia

Iubitul lui Jennifer Aniston, Jim Curtis, a împărtășit dinamica sănătoasă pe care cei doi o au atunci când vine vorba de gestionarea tensiunilor care apar în orice cuplu.

Hipnoterapeutul a recunoscut că el și actrița au mici certur iocazional, dar aleg să le gestioneze într-un mod pozitiv, potrivit Page Six.

„Petrec mult timp cu iubita mea. Petrecem mult timp împreună în casă. Uneori, putem avea, de exemplu, lucruri mărunte care se aprind. Avem ocazia fie să tăcem și să fim furioși; fie să ieșim din casă, fie să ne gândim la asta și să medităm la cum să schimbăm situația, fie putem spune: «Hei, asta s-a întâmplat, îmi pare rău» și să facem reparațiile necesare”, a povestit Curtis în podcastul „Ced with Intention”.

Curtis a subliniat că trebuie depuse eforturi pentru a se asigura că problema nu va continua să apară.

„Pentru că odată ce faci o reparație și apoi se întâmplă de încă cinci ori, nimeni nu mai are încredere în ea”, a explicat el.

Jim Curtis, detalii neștiute din relația cu Jennifer Aniston

Curtis a mai spus că este important ca cuplurile să „prestabilească regulile” relației lor, de exemplu, respectând modul în care comunică partenerul.

„Suntem cu toții atât de încurcați încât, dacă nu începem să fim cu adevărat conștienți și proactivi în această privință, atunci vom avea toate lucrurile noastre interioare care vor ieși la suprafață și nu vom ști cum să le trăim împreună”, a explicat el.

Curtis, în vârstă de 50 de ani, și Aniston, în vârstă de 57 de ani, au început o relație în iulie 2025 și au anunțat oficial pe Instagram că sunt împreună în luna noiembrie a aceluiași an.

Ultima relație publică de anvergură a actriței a fost căsătoria cu actorul Justin Theroux, care s-a încheiat în 2018, la 3 ani după ce s-au căsătorit. Actrița a fost căsătorită cu actorul Brad Pitt în perioada 2000 – 2005, înainte ca acesta din urmă să se căsătorească cu Angelina Jolie.

O altă relație celebră a fost cea cu Vance Vaughan, cu care a format un cuplu înainte să se căsătorească cu Brad Pitt. Între anii 2008 și 2009, Jennifer Aniston a avut o relație de iubire cu John Mayer, povestea lor fiind intens mediatizată.

CITEȘTE ȘI:

Jennifer Aniston și Jim Curtis se iubesc! Vedetele și-au oficializat relația: au petrecut Crăciunul împreună

Moștenitorii lui Jeffrey Epstein au fost de acord să plătească 35 de milioane de dolari pentru a pune capăt unui proces colectiv intentat de mai multe victime ale miliardarului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vedeta TV a primit un diagnostic crunt de la medici. „E un pas în direcția greșită”
Showbiz internațional
Vedeta TV a primit un diagnostic crunt de la medici. „E un pas în direcția greșită”
Prințul Harry a fost „frustrat” de-a lungul vremii de comparația cu unchiul său, fostul prinț Andrew. Ce spun apropiații Casei Regale
Showbiz internațional
Prințul Harry a fost „frustrat” de-a lungul vremii de comparația cu unchiul său, fostul prinț Andrew. Ce spun…
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
Mediafax
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în...
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Gandul.ro
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare”
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin...
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei de închisoare dacă fac aceste lucruri banale
Mediafax
Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
go4it.ro
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Gandul.ro
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 23 februarie 2026. Zodia care trece printr-o schimbare profesională importantă
Horoscop 23 februarie 2026. Zodia care trece printr-o schimbare profesională importantă
Ce ne aduce portalul 2:22 care tocmai s-a deschis. Impactează major patru zodii
Ce ne aduce portalul 2:22 care tocmai s-a deschis. Impactează major patru zodii
Părinții Iulianei Beregoi i-au agresat pe părinții Olgăi Verbițchi! Ce le-ar fi făcut, în propria ...
Părinții Iulianei Beregoi i-au agresat pe părinții Olgăi Verbițchi! Ce le-ar fi făcut, în propria lor curte: „Luau pietre de pe drum”
Ce îi făcea Gabi Tamaș propriului tată, după fiecare meci. Faimosul și-a mărturisit păcatele ...
Ce îi făcea Gabi Tamaș propriului tată, după fiecare meci. Faimosul și-a mărturisit păcatele la Survivor: „Să vedeți cam cum a fost”
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! A primit arest la ...
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! A primit arest la domiciliu + Cum arată după eliberare
Costurile anuale ale unui student în România. Taxele sunt tot mai mari
Costurile anuale ale unui student în România. Taxele sunt tot mai mari
Vezi toate știrile
×