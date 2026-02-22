Jim Curtis, detalii neștiute din relația cu Jennifer Aniston. Cum gestionează tensiunile din cuplu

Iubitul lui Jennifer Aniston, Jim Curtis, a împărtășit dinamica sănătoasă pe care cei doi o au atunci când vine vorba de gestionarea tensiunilor care apar în orice cuplu.

Hipnoterapeutul a recunoscut că el și actrița au mici certur iocazional, dar aleg să le gestioneze într-un mod pozitiv, potrivit Page Six.

„Petrec mult timp cu iubita mea. Petrecem mult timp împreună în casă. Uneori, putem avea, de exemplu, lucruri mărunte care se aprind. Avem ocazia fie să tăcem și să fim furioși; fie să ieșim din casă, fie să ne gândim la asta și să medităm la cum să schimbăm situația, fie putem spune: «Hei, asta s-a întâmplat, îmi pare rău» și să facem reparațiile necesare”, a povestit Curtis în podcastul „Ced with Intention”.

Curtis a subliniat că trebuie depuse eforturi pentru a se asigura că problema nu va continua să apară.

„Pentru că odată ce faci o reparație și apoi se întâmplă de încă cinci ori, nimeni nu mai are încredere în ea”, a explicat el.

Jim Curtis, detalii neștiute din relația cu Jennifer Aniston

Curtis a mai spus că este important ca cuplurile să „prestabilească regulile” relației lor, de exemplu, respectând modul în care comunică partenerul.

„Suntem cu toții atât de încurcați încât, dacă nu începem să fim cu adevărat conștienți și proactivi în această privință, atunci vom avea toate lucrurile noastre interioare care vor ieși la suprafață și nu vom ști cum să le trăim împreună”, a explicat el.

Curtis, în vârstă de 50 de ani, și Aniston, în vârstă de 57 de ani, au început o relație în iulie 2025 și au anunțat oficial pe Instagram că sunt împreună în luna noiembrie a aceluiași an.

Ultima relație publică de anvergură a actriței a fost căsătoria cu actorul Justin Theroux, care s-a încheiat în 2018, la 3 ani după ce s-au căsătorit. Actrița a fost căsătorită cu actorul Brad Pitt în perioada 2000 – 2005, înainte ca acesta din urmă să se căsătorească cu Angelina Jolie.

O altă relație celebră a fost cea cu Vance Vaughan, cu care a format un cuplu înainte să se căsătorească cu Brad Pitt. Între anii 2008 și 2009, Jennifer Aniston a avut o relație de iubire cu John Mayer, povestea lor fiind intens mediatizată.

