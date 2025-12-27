Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Jennifer Aniston și Jim Curtis se iubesc! Vedetele și-au oficializat relația: au petrecut Crăciunul împreună

28/12/2025
Crăciunul lui Jennifer Aniston a fost unul plin de iubire anul acesta, iar actrița a dezvăluit că a sărbătorit alături de iubitul ei, Jim Curtis. Ea a recunoscut că formează un cuplu cu Jim Curtis prin intermediul unei postări pe Instagram, în care a împărtășit cu fanii mai multe fotografii realizate de Crăciun cu familia.

Printre cei prezenți s-a aflat și hipnoterapeutul Jim Curtis, care apare într-una dintre imagini, împreună cu un bebeluș, scrie TMZ. De altfel, sursa citată notează că se pare că Jim are o relație din ce în ce mai apropiată cu familia actriței.

Jennifer Aniston și Jim Curtis au făcut publică relația lor în timpul acestei veri, după ce au fost văzuți pe un iaht în Spania în luna iulie. Ei și-au „oficializat” relația pe Instagram la începutul lunii noiembrie, când vedeta din „Friends” a postat o fotografie alb-negru în care își îmbrățișează iubitul din spate pentru a-i ura la mulți ani. Se pare că Jennifer este complet implicată în această nouă poveste de dragoste, scrie sursa citată.

Îndrăgostiții au avut prima lor apariție publică împreună la evenimentul ELLE’s Women in Hollywood din noiembrie.

 

Ultima relație publică de anvergură a actriței a fost căsătoria cu actorul Justin Theroux, care s-a încheiat în 2018, la 3 ani după ce s-au căsătorit. Actrița a fost căsătorită cu actorul Brad Pitt în perioada 2000 – 2005, înainte ca acesta din urmă să se căsătorească cu Angelina Jolie.

O altă relație celebră a fost cea cu Vance Vaughan, cu care a format un cuplu înainte să se căsătorească cu Brad Pitt. Între anii 2008 și 2009, Jennifer Aniston a avut o relație de iubire cu John Mayer, povestea lor fiind intens mediatizată.

