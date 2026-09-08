În sfârșit, Jaguarul a „lovit” și a destrămat primul cuplu la Insula Iubirii. Care este concurenta care a căzut în păcat cu George

Dacă în sezonul trecut nu a reușit să facă nicio „victimă” în cele 21 de zile petrecute în Thailanda, ispita George Ivănescu (aka Jaguarul) și-a făcut temele de acasă și, în sezonul aniversar cu numărul 10 de la Insula iubirii, a dat lovitura și a destrămat primul cuplu.

George Jaguarul a debutat în rolul de ispită la Insula iubirii în sezonul 9, când a devenit cunoscut datorită replicilor sale haioase, nicidecum calităților sale de cuceritor. Se pare că în acest sezon, „felina” a venit cu temele făcute de acasă și e pusă pe despărțit cupluri.

Ce cuplu a despărțit George Jaguarul la Insula iubirii

Așa cum v-am povestit zilele trecute, Marcel și Armina nu apucă să ducă la bun sfârșit testul fidelității. Sursele noastre susțin că bruneta ar fi întâmpinat probleme cu acomodarea și ar fi devenit extrem de geloasă atunci când l-a văzut pe Maluma de România în compania ispitelor feminine.

După o criză de gelozie (în care ar fi spart o cameră de filmat), producția de la Antena 1 a decis înlocuirea lor cu un alt cuplu (vezi AICI detalii). După ce Maluma de România și soția lui părăsesc insula, Mira și Ian Boitași vor intra în jocul celor 21 de zile ale testului de fidelitate.

La scurt timp de la sosirea pe meleaguri exotice a celor doi tineri îndrăgostiți, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Mira i-a picat cu tronc Jaguarului, iar sentimentele sale i-au fost imediat împărtășite. Jaguarul și bruneta ispitită au fost surprinși ținându-se de mână pe străzile din Phuket. Aflați la una dintre clasicele ieșiri, cei doi au demonstrat că sunt extrem de apropiați, iar Jaguarul nu a scăpat-o scăpat deloc pe Mira din ochi – vezi AICI.

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