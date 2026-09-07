Natalie Portman a născut în secret la Paris! Primul copil cu bărbatul care a apărut în viața ei după divorț

Natalie Portman a devenit mamă pentru a treia oară, după ce a adus pe lume primul său copil împreună cu actualul partener, muzicianul francez Tanguy Destable. Actrița în vârstă de 45 de ani ar fi născut la Paris luna trecută, potrivit unei surse citate de PEOPLE, iar bebelușul se alătură celor doi copii mai mari ai vedetei, Aleph și Amalia, pe care aceasta îi are din căsnicia cu regizorul și coregraful Benjamin Millepied. Pentru Portman, această sarcină a avut o semnificație aparte: actrița mărturisea înainte de naștere că a trăit-o cu mult mai mult calm și recunoștință decât pe cele anterioare și că a încercat să se bucure de fiecare moment, fiind conștientă că ar putea fi ultima dată când trece prin această experiență.

Natalie Portman a născut la Paris

Natalie Portman este oficial mamă a trei copii. Potrivit unei surse citate de PEOPLE, actrița premiată cu Oscar a adus pe lume luna trecută, la Paris, cel de-al treilea copil al său și primul din relația cu Tanguy Destable. Publicația precizează că a solicitat și un punct de vedere reprezentantului actriței.

Portman mai are doi copii, Aleph, în vârstă de 15 ani, și Amalia, de 9 ani, din fosta căsnicie cu Benjamin Millepied.

Venirea pe lume a bebelușului deschide astfel un nou capitol pentru actriță, după divorț și după relația începută cu muzicianul francez.

Primul copil al actriței cu Tanguy Destable

Relația dintre Natalie Portman și Tanguy Destable a fost confirmată de PEOPLE în martie 2025, după ce cei doi fuseseră anterior asociați sentimental de publicația franceză Voici.

În aprilie 2026, actrița din Thor: Love and Thunder a confirmat într-un interviu pentru Harper’s Bazaar că este însărcinată cu cel de-al treilea copil. La momentul respectiv, Portman vorbea cu mult entuziasm despre noua etapă din viața sa și mărturisea cât de importantă era pentru ea această sarcină.

„Tanguy și cu mine suntem foarte încântați. Sunt pur și simplu foarte recunoscătoare. Știu că este un asemenea privilegiu și un miracol.”

La 45 de ani, Natalie Portman spune că a trăit altfel această sarcină

Experiența celei de-a treia sarcini a fost diferită pentru Natalie Portman, iar actrița explica faptul că vârsta și experiențele prin care a trecut au făcut-o să privească lucrurile cu mai mult calm.

Dacă în tinerețe anumite momente pot trece fără să fie pe deplin conștientizate, acum Portman spune că a simțit o recunoștință mult mai profundă și că a știut mai bine ce oameni își dorește aproape și ce fel de energie vrea în jurul său.

„Există o recunoștință pe care, atunci când ești tânăr, nu o înțelegi neapărat. Și există un calm și faptul că mă cunosc pe mine însămi: cu cine vreau să-mi petrec timpul, ce fel de energie vreau în jurul meu, iar asta face experiența atât de frumoasă în fiecare zi.”

Actrița credea că ar putea fi ultima sa sarcină

Un alt motiv pentru care Natalie Portman a încercat să savureze această perioadă a fost sentimentul că s-ar putea să nu mai treacă din nou printr-o sarcină.

În loc să privească nerăbdătoare către final, actrița spunea că încearcă să păstreze fiecare moment al experienței.

„Știind că probabil este ultima dată, prețuiesc fiecare moment.”

Mărturisirea vine într-o perioadă în care viața personală a actriței s-a schimbat considerabil. După despărțirea de Benjamin Millepied, Portman și-a continuat viața alături de cei doi copii ai lor, iar ulterior a început relația cu Destable.

Parisul a devenit decorul acestei noi etape

Natalie Portman și-a petrecut o mare parte din sarcină la Paris, alături de Aleph și Amalia. După finalizarea câtorva proiecte profesionale, actrița și-a concentrat atenția asupra familiei și s-a bucurat de perioada în care nu era prinsă în filmări.

Ea povestea că își petrecea timpul plimbându-se prin parcurile capitalei franceze și mergând să vadă artă, profitând de vremea frumoasă de primăvară.

„A fost o vreme superbă de primăvară, așa că a fost extraordinar să mă plimb pur și simplu prin parcurile incredibile de aici și să merg să văd artă. Lucrurile obișnuite pe care le faci atunci când nu lucrezi!”

Sport, timp cu copiii și mult mai puțină agitație

Portman a continuat să fie activă în timpul sarcinii. Actrița povestea că înota și practica gyrotonic pentru a-și menține forța, dar cea mai mare parte a timpului liber încerca să o petreacă alături de copiii săi mai mari.

Pentru ea, acesta era și unul dintre cele mai frumoase aspecte ale perioadei petrecute la Paris. După ani în care programul profesional a însemnat filme, premiere, deplasări și evenimente, sarcina i-a oferit o etapă mai liniștită, concentrată asupra familiei.

Natalie Portman a glumit și pe seama sarcinii în Franța

Actrița nu și-a pierdut nici umorul și a glumit în interviu despre diferența dintre modul în care este calculată durata unei sarcini în Franța și reperul de 40 de săptămâni cu care era obișnuită.

„În Franța, ei consideră că o sarcină ajunge la termen la 41 de săptămâni, nu la 40, așa că presupun că de data aceasta primesc o săptămână în plus în care să fiu însărcinată.”

Acum, această perioadă s-a încheiat, iar Natalie Portman începe o nouă etapă a vieții sale: la 45 de ani este mamă pentru a treia oară, iar noul bebeluș este primul copil pe care îl are împreună cu Tanguy Destable.

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