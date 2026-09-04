De la trandafiri și despărțiri direct la scutece! Craiul din The Bachelor se cumințește cu porție dublă!

Peter Weber, cunoscut publicului din sezonul 24 al emisiunii The Bachelor, se pregătește să devină tată pentru prima dată și va avea parte de o surpriză dublă. Fostul protagonist al reality-show-ului, în vârstă de 35 de ani, și iubita sa, Jadeyn Carr, de 26 de ani, așteaptă gemeni. Vestea vine la foarte puțin timp după ce Weber și-a făcut publică relația cu tânăra care lucrează ca asistentă medicală și este și model. Cei doi au anunțat sarcina printr-o serie de fotografii publicate pe Instagram și un mesaj aparent simplu, dar suficient pentru ca fanii să înțeleagă imediat că nu este vorba despre un singur copil: „1 + 1 = 4”. Pentru Weber începe astfel un capitol complet nou, după o viață sentimentală intens mediatizată, cu logodne, despărțiri și relații cu mai multe dintre femeile cunoscute în universul Bachelor.

Peter Weber va deveni tată de două ori dintr-o lovitură.

Fostul concurent de reality-show, care a fost protagonistul sezonului 24 din The Bachelor și a participat ulterior la sezonul al doilea din The Traitors, își așteaptă primii copii împreună cu iubita sa, Jadeyn Carr.

Weber are 35 de ani, iar Carr, care este model și asistentă medicală, are 26 de ani.

Peter Weber și Jadeyn Carr așteaptă gemeni

Cei doi au anunțat vestea miercuri, 3 septembrie, printr-o postare comună pe Instagram.

„1 + 1 = 4 ♥️”, a scris Weber.

Fanii au făcut imediat calculele și și-au dat seama că cei doi nu așteaptă un singur copil, ci gemeni.

„Gemeni?!?! Și eu am gemeni! Mult noroc! Haha. Necazuri duble, distracție dublă! Felicitări”, a comentat o persoană.

Postarea prin care au făcut anunțul conținea patru fotografii realizate într-o cabină foto și reunite într-o singură imagine. Într-una dintre ele, Jadeyn își arată burtica, iar în celelalte cei doi apar sărutându-se și zâmbind.

Relația lor a devenit publică abia în august

Vestea sarcinii vine la foarte puțin timp după ce Peter Weber a confirmat public că formează un cuplu cu Jadeyn Carr.

Pe 14 august, acesta a publicat pe Instagram o serie de fotografii în care apărea alături de iubita sa. În câteva dintre imagini, Weber și Carr puteau fi văzuți zâmbind împreună la un târg, dar și petrecând timp alături de membrii familiei lui.

Era prima dată când fostul protagonist din The Bachelor își prezenta oficial noua relație. Câteva săptămâni mai târziu, cei doi au dezvăluit că familia lor urmează să se mărească direct cu doi membri.

Peter Weber a plecat din The Bachelor logodit, dar relația s-a destrămat

Viața sentimentală a lui Peter Weber a fost urmărită ani întregi de public. El a apărut pentru prima dată în franciza TV în sezonul emisiunii The Bachelorette în care protagonista era Hannah Brown.

Ulterior, Weber a primit rolul principal în sezonul 24 din The Bachelor. La finalul emisiunii s-a logodit cu Hannah Ann Sluss, însă relația celor doi s-a încheiat înainte ca finala sezonului să fie difuzată.

Weber, care în afara televiziunii lucrează ca pilot de linie, a avut apoi pentru scurt timp o relație cu Madison Prewett, ocupanta locului al doilea în sezonul său din The Bachelor. Nici această poveste nu a rezistat.

O altă relație din Bachelor a continuat cu despărțiri și împăcări

Ulterior, Peter Weber a început o relație cu Kelley Flanagan, o altă concurentă din sezonul său. Cei doi au avut o poveste cu numeroase despărțiri și împăcări, relația lor încheindu-se definitiv în aprilie 2023.

Dar aventurile sentimentale ale lui „Pilot Pete”, așa cum a devenit cunoscut printre fanii emisiunii, aveau să revină în atenție și în 2026.

O fostă producătoare Bachelor a susținut că a avut o relație cu el

În luna iulie, fosta producătoare Bachelor Julie LaPlaca a făcut o serie de dezvăluiri în cartea sa de memorii, The Love Producer.

LaPlaca a susținut că ea și Weber au dezvoltat o conexiune emoțională în 2019, în perioada în care acesta filma sezonul său din reality-show-ul ABC.

Potrivit acesteia, relația ar fi devenit și fizică după încheierea filmărilor. Peter Weber nu a respins public afirmațiile fostei producătoare.

Mama sa, Barbara Figarola Weber, a sugerat însă, câteva zile mai târziu, că fiul ei nu și-ar fi putut prezenta propria versiune asupra presupusei relații din cauza acordurilor de confidențialitate asociate participării sale la emisiune.

Mama lui Peter Weber a cerut să fie ridicate acordurile de confidențialitate

Barbara a publicat pe Instagram o fotografie cu fiul său zâmbind, însoțită de un mesaj cât se poate de direct:

„Ridicați acordurile de confidențialitate. Lăsați-l pe Peter să spună versiunea LUI!”

Mama fostului Bachelor cerea astfel ca restricțiile contractuale să fie eliminate după apariția cărții lui Julie LaPlaca.

În 2025 spunea că încă o caută pe aleasa inimii

Cu doar un an înainte de vestea că va deveni tată de gemeni, Peter Weber vorbea despre dorința de a-și găsi partenera potrivită.

În februarie 2025, acesta declara pentru PEOPLE că încă o caută pe „aleasa” sa.

„Nu poți forța niciodată lucrurile, dar am încredere că, la momentul potrivit, totul se va așeza”, spunea Weber.

El mărturisea că nu și-a pierdut speranța și că își dorește o femeie cu „o inimă bună”, cu „spirit aventuros” și care să fie apropiată de familie.

Mai presus de toate, își dorea o persoană alături de care să poată fi complet el însuși.

„Pur și simplu cineva cu care să pot fi cu adevărat eu însumi, să mă relaxez complet și să am acel sentiment de liniște”, explica el.

La un an și jumătate de la acea declarație, Peter Weber pare să fi găsit ceea ce căuta. Relația cu Jadeyn Carr a devenit publică în august 2026, iar acum cei doi se pregătesc pentru o schimbare majoră: vor deveni părinții unor gemeni.

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