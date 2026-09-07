Brigitte Pastramă intervine în scandalul dintre Ilie și Ioana Năstase. Mesajul dur transmis de fosta soție a tenismenului: ”Nu cred că l-ai iubit!”

Ilie și Ioana Năstase sunt în plin război. Aceasta a apelat la poliție după ce a spus că soțul ei este agresiv. Autoritățile au evaluat situația și au considerat că pot emite un ordin de protecție provizoriu. Ioana Năstase a solicitat, de asemenea, și monitorizarea cu ajutorul unei brățări electronice. Brigitte Pastramă a oferit o primă declarație în urma scandalului de proporții dintre fostul tenismen și soția sa.

Ilie și Ioana Năstase sunt căsătoriți de șapte ani. Cei doi s-au mai certat de-a lungul timpului, însă de această dată, soția tenismenului a apelat la polițiști. Duminică, 6 septembrie, în cursul serii, autoritățile au ajuns în zona Năvodari, acolo unde ar fi avut loc altercația. Din primele informații, polițiștii au considerat că este necesar un ordin de protecție, însă Ioana și-ar fi dorit și monitorizare prin brățară electronică.

Contactat de CANCAN.RO, Ilie Năstase a explicat că nu a fost niciodată la poliție, iar ordinul de protecție a fost anulat de Judecătoria Constanța. Dacă până acum fosta parteneră, Brigitte Pastramă, nu a oferit un punct de vedere, acum vine cu critici serioase la adresa soției fostului tenismen. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Brigitte Pastramă, mesaj după ce Ilie Năstase a fost acuzat de agresivitate de soția lui, Ioana

Brigitte Pastramă și Ilie Năstase au format un cuplu aproximativ opt ani. În anul 2018, cei doi au divorțat, iar el și-a refăcut viața cu Ioana. Acum, în mijlocul scandalului în care este implicat fostul tenismen, Brigitte a hotărât să nu mai tacă.

Aceasta a transmis în mediul online un mesaj prin care spunea că respectul pe care îl afișează actuala pentru Ilie Năstase este, de fapt, o înșelătorie. Vedeta o acuză pe Ioana că Ilie a trecut bunuri cumpărate din perioada căsniciei cu Brigitte pe numele ei și a copilului.

„Am tacut mult timp si nu mi am spus punctul de vedere, deoarece am dorit sa nu ii fac rau prin declaratiile mele, lui Ilie. Dar vad ca raul este facut si nu prea mai e nimic bun de facut…In primul rand intrebarea mea este: cat de fatarnica poti fi ca femeie, sa faci pe “doamna” si sa declari ca iti respecti sotul “ Marele Ilie Nastase” chiar ii zicea “ Domnul Ilie Nastase” , si acum, dupa ce “ prostul” a trecut banii din vanzarea casei de pe “Andrei Muresanu” renovata 8 ani de mine, a apartamentului de la mare de la Caelia- cumparat impreuna cu mine, a terenului de 1200 mp de la malul lacului Floreasca, intabulat de mine, primul vandut de fostul meu sot, la doua saptamani dupa pronunțarea divortului nostru, a apartamentului din strada Lacului( spatele casa Scanteii) cumparat in timpul casatorie cu mine, a trecut deci acesti bani in alte mijloace fixe si imobile dar de aceasta data pe numele “doamnei Nastase”, duduia cu care isi petrecea al meu fost veacul cand eram inca nedivortati”, a scris Brigitte Pastramă pe Facebook.

Brigitte Pastramă, despre Ioana Năstase: „Sincer, nu cred ca l ai iubit pe Ilie niciodata!”

Mesajul dur a lui Brigitte Pastramă a continuat. Aceasta susține că nu l-a iubit, de fapt, niciodată.

„Pai nu mai esti tu doamna cu respect pentru marele campion, astazi , cand il dai a nu stiu cata oara pe mana politiei????

Nu esti tu marea doamna care nu vorbeste decat cu apelativul @Domnul Nastase, acum cand ti ai umplut garajul, ai afaceri pe numele fiului, casute si apartamente prin Constanta si imprejurimi si ceri sa i monteze “Domnului Ilie” bratari electrice??????

Sincer, nu cred ca l ai iubit pe Ilie niciodata!”, a încheiat fosta soție a lui Ilie Năstase.

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