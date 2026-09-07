Doliu în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință

Doliu în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință
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Actor mort. Foto: Instagram
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Serhat Mustafa Kılıç, unul dintre actorii cunoscuți ai cinematografiei, televiziunii și teatrului din Turcia, a murit la vârsta de 51 de ani, vestea fiind un șoc pentru publicul care l-a urmărit în numeroase producții de succes.

Actorul, apreciat și de publicul din România, a fost găsit decedat în locuința sa din cartierul Kağıthane, Istanbul, relatează presa turcă. Serhat Kılıç a devenit cunoscut în special prin rolul Ergun Plak din serialul „Seksenler”, dar și prin interpretarea personajului Çolak în „Söz”, având o carieră solidă atât în televiziune, cât și în cinema și teatru.

Actorul iubit de români a fost găsit mort în apartament

Conform sanayigazetesi.com.tr, primele verificări medico-legale nu au indicat răni provocate de obiecte tăioase sau înțepătoare și nici urme clare de lovituri, însă pe corp au fost observate vânătăi în zona ochilor, pe brațe și pe picioare. Ancheta a fost deschisă ca moarte suspectă, iar cauza exactă urmează să fie stabilită după finalizarea procedurilor judiciare și a expertizei medico-legale.

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Ultimele imagini cu el în viaţă

În timp ce investigația continuă, au apărut imagini surprinse de camerele de supraveghere care îl arată pe actor în ultimele momente înainte de a ajunge în apartament. Potrivit datei și orei afișate, înregistrarea este din 1 septembrie 2026, ora 17:39. Serhat Kılıç apare în holul blocului, purtând o pălărie și un rucsac, deplasându-se cu dificultate și sprijinindu-se de perete pentru câteva secunde.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere

Haberturk.com notează că, la ora 17:39:54, actorul își întinde brațul spre perete, părând obosit și epuizat.

Actorul a fost văzut ultima dată pe holul clădirii în care locuia

Ulterior, se îndreaptă spre lift, iar la ora 17:40:13 mișcările sale sunt vizibil lente. La 17:40:22, camera surprinde momentul în care Kılıç se sprijină din nou de perete, aplecându-se înainte.

Ultimele clipe de viaţă ale actorului

Aceste secvențe reprezintă ultimele imagini cunoscute cu actorul înainte de a fi găsit mort în locuință.

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