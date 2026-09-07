Obiectul bizar pe care și l-a pus Loredana Chivu în bagajul pentru Asia Express 2026

Obiectul bizar pe care și l-a pus Loredana Chivu în bagajul pentru Asia Express 2026
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Obiectul pe care și l-a luat Loredana Chivu în Asia Express/ sursa foto: social media
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Noul sezon Asia Express-Drumul Mătăsii a debutat duminică, 6 septembrie, pe Antena 1. Concurenții au fost lăsați în deșert, astfel că prima probă i-a luat pe neașteptate. Aceștia au fost nevoiți să treacă prin mai multe experiențe pentru a-și pune hainele în rucsacul emisiunii.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au acceptat provocarea de a merge în Asia Express 2026. Imediat după prima probă, cele două și-au deschis bagajele și au ales obiectele esențiale pe care să le aibă în fiecare zi pe Drumul Mătăsii.

Loredana a recunoscut că și-a luat prea multe în valiză, mai ales produse cosmetice de care nu avea nevoie, de fapt. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Obiectul surprinzător pe care și l-a pus Loredana Chivu în bagajul pentru Asia Express 2026

Obiectul pe care și l-a luat Loredana Chivu în Asia Express/ sursa foto: social media

Obiectul pe care și l-a luat Loredana Chivu în Asia Express/ sursa foto: social media

Înainte de a ajunge în tabăra de iurte, acolo unde fiecare concurent și-a despachetat bagajul, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au avut nevoie de ajutor. Drumul a fost o provocare pentru ele, dar și pentru ceilalți concurenți și asta pentru că și-au pus prea multe obiecte în valiză.

Pe lângă multele produse cosmetice, vedeta a mărturisit că și-a pus în bagaj un obiect neobișnuit. Este vorba despre o rochie roșie de satin, pe care cel mai probabil nu o va purta, având în vedere probele dificile.

„Eu am ales o rochie roșie din satin”, a spus Loredana Chivu.

Experiența neașteptată prin care au trecut Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu

În Asia Express, concurenții sunt nevoiți să își caute cazare la localnici. Vedeta a povestit în urmă cu ceva timp despre experiența prin care a trecut împreună cu colega ei, Ana Mocanu. Cele două au găsit o casă care părea una obișnuită. Numai că lucrurile s-au schimbat radical atunci când au aflat cu ce se ocupa gazda. Bărbatul susținea că poate alunga demonii și că se ocupă de exorcizări.

Acestea nu au plecat din casa omului, dimpotrivă, au fost curioase să afle dedesupturile „meseriei”. Punctul culminant a fost atunci când localnicul i-a oferit vedetei informații personale despre viața ei. Pe de altă parte, Ana a fost mai reticentă și și-a pus întrebarea dacă sunt în siguranță să rămână pentru o noapte în compania bărbatului respectiv.

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