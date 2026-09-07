Zodia care își va găsi sufletul-pereche în luna septembrie 2026. Neti Sandu anunță „o completare sufletească”

Luna septembrie vine odată fenomene astrologice care au avut loc sau urmează să se producă. Potrivit lui Neti Sandu, toate acestea favorizează o zodie să își găsească sufletul-pereche.

Noile previziuni astrale pentru luna septembrie vorbesc despre intrarea în Fecioară, o eclipsă care a avut loc pe 12 august, iar alta care urmează pe 28 septembrie. Venus este în Balanță, astfel acest fenomen favorizează o zodie să își întâlnească sufletul-pereche.

Specialista Neti Sandu spune că va fi o perioadă perfectă și pentru parteneriate la locul de muncă, așadar nu doar viața amoroasă va fi în prim-plan pentru această zodie vizată.

Zodia care își va găsi sufletul-pereche în luna septembrie 2026

Neti Sandu susține că din data de 10 septembrie, Uranus începe să retrogradeze în Gemeni, până pe 8 februarie. Tocmai din acest motiv, comunicarea trebuie perfecționată, curajul să fie la cote maxime, mai ales că și Jupiter, care are un rol important, rămâne încă un an în Leu, ceea ce favorizează magnetismul, experiențele noi și iubirea. Previziunile pentru luna septembrie 2026 arată că Vărsătorii vor întâlni, în sfârșit, persoana potrivită.

Pentru Vărsător, Jupiter este în casa partenerială. Acest fapt poate îmbunătăți comunicarea, atât în plan profesional, cât și sentimental. Cei care au marcaje în Vărsător pot cunoaște pe cineva, mai ales dacă până acum au tot căutat sufletul-pereche.

„O completare sufletească poate apărea oricând, cu ajutorul acestui Jupiter în sfera partenerială”, spune Neti Sandu.

Pe de altă parte, Marte poate aduce beneficii incredibile la locul de muncă. Ideile pot fi puse în aplicare, urmând apoi câștigurile mult așteptate. Mai mult decât atât, în luna septembrie cei născuți sub acest semn ar putea să călătorească mai mult, să iasă cu prietenii și să observe o comunicare fluentă. Sfatul astrologului de la PRO TV este să rămână deschiși, creativi și să relaționeze cu cei care rezonează, fără rețineri.

„Orice fel de relaționare o să fie binevenită, pentru că activează sfera emoțională, pe cea intelectuală și o să fie destinși, ca să poată să fie creativi, inventivi, cum sunt ei”, mai arată previziunile astrale ale lui Neti Sandu.

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