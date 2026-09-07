„Adevărați torționari!” Aceasta este descrierea pe care Monica Bârlădeanu o face antrenorilor de fitness, demontând complet iluzia unei siluete perfecte obținute fără sacrificii. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, celebra actriță a vorbit deschis despre eforturile epuizante din spatele imaginii sale și despre momentele în care s-a forțat să meargă la sală. Monica recunoaște că tot acest proces presupune mult efort și că nu este deloc „așa” în mod natural.

Chiar și pentru Monica Bârlădeanu au existat ani în care lupta cu kilogramele nu a fost deloc ușoară. Actrița spune că au fost perioade în care, în ciuda eforturilor, „lucrurile se mișcau foarte greu” și a fost nevoită să apeleze inclusiv la un nutriționist. Iar schimbările care vin odată cu vârsta nu au ocolit-o: „Eu nu mai consum la fel ca femeia care eram la 30 și ceva de ani”.

„Dacă auziți pe cineva că „așa sunt eu”, nu știu, ori este minciună, ori este miracol”

În prezent, Monica Bârlădeanu nu mai lucrează cu un antrenor personal, ci preferă să meargă la clase. Vedeta spune însă că una dintre cele mai mari greșeli pe care le pot face femeile este să își împărtășească dietele și să urmeze regimul alimentar al altcuiva. Pentru ea, alimentația trebuie adaptată fiecărui organism, în funcție de analize, metabolism și nevoile individuale.

CANCAN: Cum ți-a fost vara asta?

Monica Bîrlădeanu: Vara asta a fost una extrem de ocupată. Am petrecut-o în cea mai mare parte pe set, la filmările pentru „Băieți buni”. Am avut și o vacanță, am fost în Grecia. Acum s-au încheiat filmările. A fost absolut fabulos. Iubesc din toată inima mea acest proiect, pentru că iubesc acest personaj. Este o femeie puternică, care reușește să gestioneze foarte bine testosteronul din secția de poliție.

CANCAN: Ce ai în comun cu personajul?

Monica Bîrlădeanu: Cred că maturitatea. Această înțelepciune a femeii de la 40 plus. Această siguranță de sine și acest calm care îi permit să țină în mână mai multe situații în același timp.

CANCAN: Am văzut o postare în care erai destul de pornită, ca să zic așa, pe antrenamentele de la sală.

Monica Bîrlădeanu: Postarea aia era în legătură cu toate dățile în care nu am vrut să merg la sală, dar am făcut totuși un efort. Toate clasele unde mi se părea că antrenorii ăștia sunt absolut chinuitori. Pentru că merg la clase acum, nu mai am antrenor personal. Am tăguit în acea postare mai mulți antrenori, că mi se păreau atât de chinuitori, adevărați torționari. Și după aia mi-am dat seama de ce. S-a întâmplat să am o secvență în film și personajul meu ieșea de la sală. Și când am văzut că am încăput în costumul ăla de fitness, atunci mi-am dat seama că a meritat tot chinul și tot efortul. Este efort mare ca să te menții. Dacă auziți pe cineva că „așa sunt eu”, nu știu, ori este minciună, ori este miracol.

„Este efort mare ca să te menții”

Eu nu sunt așa. Este foarte mult efort. Este sport, alimentație, este reglaj hormonal, este o aliniere mult mai amplă decât tot. Este în funcție de fiecare. Eu am avut câțiva ani în care lucrurile se mișcau foarte greu. Am lucrat atunci și cu un nutriționist. Oricum, în punctul ăsta, eu nu recomand să ne împărtășim dietele. Știi de ce? Pentru că atunci când mergi la un medic nutriționist, el îți cere analize și îți face un plan personalizat pe analizele tale, pe metabolismul tău. Noi nu consumăm la fel. Eu nu mai consum la fel ca femeia care eram la 30 și ceva de ani.

CANCAN: Cât ai slăbit cel mai mult?

Monica Bîrlădeanu: Am slăbit într-un an 6 kg, anul trecut.

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